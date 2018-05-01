2018年05月01日 04:11 中國時報 吳奕萱 報導

誠品生活武昌店，推出野獸國超級英雄限定店，至5月20日，潮Tee推薦價699元。（誠品提供）

樂高重磅推出浩克毀滅者機甲，超真實比例，完整還原電影當中角色的面貌，5499元。（樂高提供）

全家便利商店復仇者系列集點，萌寵戰鬥衣，400點加349元，2000點加299元。（全家提供）

熱映中的《復仇者聯盟3：無限之戰》，帶動周邊漫威商品夯賣，舉凡服飾、玩具、超商集點等都參上一腳；授權代理商野獸國也推出限定店，其中大反派薩諾斯的「無限手套」更是1天就售罄。

誠品生活武昌店野獸國開設「超級英雄限定店」，獨家推出《無限之戰》限定潮T，店內也精選超過200款超級英雄商品，周邊近日銷量已成長超過1成，活動至20日。Gap童裝推Gap x Marvel系列，採用吸濕快乾的布料，打造多款圓領T恤。在男童單品上，著重帶有潮味的滿版英雄印花；女童單品則融合了溫暖可愛的氣息。

台灣樂高從東尼史塔克設計的浩克毀滅者機甲，到奇異博士「至聖所」建築，無論配件、武器到運輸機等配備，皆完整還原電影中的面貌，讓影迷運用樂高創作自己的復仇者故事。全家便利商店創下單日換購3000頂黑豹安全帽的佳績，目前火熱換購的Marvel漫威商品，包含運動旅行包、鋼鐵蜘蛛人酷繽杯，還有毛小孩的萌寵戰力衣，以上商品集滿400點，可用349至799元加購。

(中國時報)