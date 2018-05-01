2018年05月01日 04:11 中國時報 釋悟觀

今晨醒覺於「緣緣之緣的喃喃自語。一色一香無非中道，的現前」。如果說詩人是菩薩所遣、來行使人世間的佛教文化事，許悔之是其中之人，這個人間像具戲劇性變化的轉折，喃喃自語地體現「己心中所行門」，這個人、他其實不自覺地在代言著「一色一香無非中道」的深深意，不是語言而是散發氣息的感通。

他書寫經文墨痕的生之旅，是開創自己的路，也可言及「開拓慧命」，更可直接說是祈禱「轉識成智」之旅。人人都要為自己在五濁惡世打開一條讓自己挺直前行、頂天立地的大道，從心理建設，到佛學的行持，所謂創造精神和思想管制的訓練。也就是為心理建設與開拓慧命，期於完成真心大力無畏精神之創作，而現前。人，不許自己落在煩惱的纏縛，這要慧心智力的工夫，與「眾生有病我有病」的悲心慈願。

現代的文人禪畫，可能由靜態而表現動態的一面，呼吸著時代氣息的文人畫禪人畫。我憶起百丈禪師之「一日不作，一日不食」，是動中的大定，也是大定中之大動，動靜調柔於生命的困頓、卻與人不爭，而與時俱進。心靈中愈是沉澱於幽深玄奧之禪定者，自能覺知人我時代、人際關係如是如是的覺受，而且可能無障隔的與世界、佛菩薩、性具染淨之通感，所以古大德祖師之他心通乃至天眼通慧眼法眼，實是不稀奇的，許悔之說「你的靈魂是我累世的眼睛」。若果真以這種文人受了菩薩的洗禮，用如是的心眼心視、來觀照這世界人心的現象跡象，開拓為現代佛教文人禪意的墨痕表現方式，那真是人間藝術中之佛法藝術的透視，以此描寫己心在時代之歷境驗心，之痛；人世間的苦痛，文人習佛者，描繪心中的「憤怒與沉鬱」，或許一般畫人會有如是的感慨，然而習佛者的文人，其心中不容憤怒，只微微帶沉鬱，而感慨地站在墨痕上、做另一面鏡子的呼喚，希望能迴照喚醒某些於午夜夢迴人的警覺，包括自己，對於己心所處的樣態。因為呻吟嘆息，在「瓦釜雷鳴」的時代裡，簡直使人聽不到這自然的心聲心音。

許悔之是有故事的人，說著自己的同時，其實在描繪人心碎片空白的頁面，那一種安頓感的渴望、尋解，我深深感知、更加甦醒覺受了一層層《法華經》普賢菩薩勸發品的「諸佛護念」的祈禱，同時更幽微精髓於，早年自己法華方便關的自我期許意「眾生有病我有病」的自我開示悟入的勸說。

法華經者所成就的四法，於如來滅後，當得是法華經。

一者為諸佛護念。

二者植眾德本。

三者入正定聚。

四者發救一切眾生之心。

歷來詩人之超逸才華的作品，對後代之影響意義匪淺，時至今日，我們的腦海中，又會泛現出如何的觸動呢？需要叩問一番；時代是不斷邁進的齒輪，從中國文人畫的思想，而到佛教藝術的禪畫藝術而言；同樣是時代的交替。

所以心的社會，時代之文人禪畫，有清心靈源所托之空靈簡約寫意作品外，他還有一種沉雄心意之志，所謂頂天立地之精神，忘我的胸襟，即使一刻都好，忘我中而更掛懷人世間之苦樂，「有情皆是孤兒」，好沉痛、驚心動魄的一句話語「孤兒」，瞬間激盪出、早年自我撫慰的心語「眾生有病我有病」，宇宙間之一切是吾人生存之救護者，友愛者、親切者，人我得適其適，順其序，人與人相生相安，而一切物亦得與之相安相生。三個貓兒啊！您們幸福呢！菩薩可化為怒目金剛，但不是以恨心為出發點。

啊！今日之時代社會，禪者文人墨客即使三年不展被、圓枕絕食，亦非必定有助於提昇改善這人世間的疏離感，之苦痛，教育文化是生命生活的主軸，必需有時代人心之精誠，而為人世間奉獻者始有意義，即便他自身無所意識的行使受職於菩薩之事。任何文人以佛法藝術之創作，所呈現的儒佛風格，亦復如是。

佛法在這人世間有何用處？補教育文化之所不足，它是「治心之學，淨染因果」法爾如是。

真空湛寂惟常在，不覺良田妄所朦；真性何曾離妄有，花開花落自春風。

天湖水湛琉璃碧，霞霧山圍錦幛紅；觸目本來成現事，何須叉手問禪翁。

(中國時報)