2018年05月01日 04:11 中國時報 文／瓦歷斯‧諾幹

這位那──麼帥的男人並不是原住民，他是日本人，卻與台灣平埔族、台灣原住民族有很大的關係，並不是因為他是人類學家，也並非因為是第一個進入蕃地進行人類學調查的日本人，更重要的關係是，他背負著台灣總督府沉重的任務──為殖民台灣而服務。年輕的伊能嘉矩在1895年11月以陸軍省雇員身分來到台灣，任職於總督府民政局時，也許並不清楚對「蕃人、蕃地」的調查研究是負有某種帝國殖民統治的巨大使命吧，1895年，伊能嘉矩28歲。

伊能嘉矩出生在日本遠野橫田村新屋敷（現岩手縣遠野市東館町），從小就在祖父的嚴厲督促下熟讀四書五經。1885年，前往東京遊學。1887年，進入岩手師範學校就讀。1889年2月11日，與菊池房松、鵜飼悅彌、里見朝佑結盟鼓動（鬧學潮）而被退學。同年10月，進入每日新聞社接任編輯。1893年，加入「東京人類學會」。1894年12月，與鳥居龍藏創辦「人類學講習會」，應該是在這個時期開啟了他對海外人種學研究的興趣。

1897年11月，伊能嘉矩抵達蘭嶼，與鳥居龍藏相遇。兩人和議將台灣原住民分成8類（泰雅、阿美、布農、曹、賽夏、排灣、彪馬、平埔），打破以往在清政府撫番時僅做生番、熟番的劃分。1898年4月，伊能嘉矩任「蕃政研究」調查員，發表《台灣土番開發狀況》。1900年，臨時台灣舊慣調查會成立，任命伊能嘉矩為幹事。

於是當伊能嘉矩攜帶大小研究工具、背負笨重的玻璃底片，穿著背心、腿纏綁腿、腳踩礦靴的矮人出現在隱藏於叢山峻嶺的部落入口時，我相信我們的族人一定以為是看到了某種「異形」、「變種」、「奇怪的人」，以至於不經過任何學術訓練的、也充當這個世紀最夯的人類學家，以好奇的眼神觸摸伊能嘉矩的全身上下，後來放棄觀察的原因不外是──他跟我們一樣是人啊、他會咿咿喔喔講話、毫無威脅啦，更主要是，有甚麼好研究的呢？──原住民，全球的原住民族在接觸現代文明時，尚未清楚的認知到，當人們四處移動時，就涉及大小不一的各式侵略。特別是，拍照作為現代形式的侵略，原住民總是察而不知，當你走向某人，說：站好別動。接著按下快門。這讓人們覺得稀鬆而無害，卻是激起攝影者狂喜的占有形式，因為他們握有相機。而且，一旦看到某物、某人，就想帶回家，他們就拍下來，好吧，他們在收集全世界。

可惜，原住民族人最終沒有跨出「研究」的第一步，反倒讓後來不斷出現的人類學家研究徹底到食、衣、住、行、育、樂的細細節節都被玻璃底片給勾魂攝魄去了，讓取得充分而完善的蕃人、蕃地、蕃情資料的台灣總督府理蕃課得以訂定毀村滅社的「前進蕃地」、「理蕃計畫」、「移住計畫」……等等。

後來的史料告訴我們，這就是文明的行徑。

(中國時報)