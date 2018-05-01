2018年05月01日 04:11 中國時報 陳得勝

小時候我們住在三重市老家，庭院有一小池睡蓮，這一池睡蓮花開得特別鮮麗、璀璨，也繽紛了我的人生。

姊夫第一次來我們家經過那池睡蓮，就曾大大地吸一口花香，神情愉悅地對我說：「你們家好香喔！」大姊出閣前一天午後，母親也曾在這池睡蓮邊殷殷叮嚀大姊如何為人婦、為人妻，說著說著母女都流下眼淚。出嫁那天，大姊穿著新娘婚紗禮服走過那池鮮豔睡蓮的姿影出奇的美麗動人，進入禮車，將手中扇子拋出車窗讓我揀起，車子即載她離開生於斯、長於斯的老家，母女再度落淚，這一切那池睡蓮應該都還記得吧！

大姊出嫁後的那年夏天，父親工作開始不順，心情鬱悶，每天傍晚拖著疲憊的身影經過那池睡蓮回來，就是喝酒。一天晚飯時，父親又開始喝悶酒，又照例怨天尤人，母親突然從廚房出來，一向溫順的她，出奇地竟然把父親面前那瓶酒拿走。父親怒不可遏，把家裏的酒一瓶一瓶摔破，不斷吼道：「我不喝總可以了吧！我不喝總可以了吧…」接著就衝出家門。二姊都被嚇哭了，我們都很害怕父親會從此不再回來，母親整夜蹲在庭院那池睡著的睡蓮邊等候。

清晨我醒來，發現父親居然站在母親背後溫柔勸慰：「別相信傳說，睡蓮花開不會發出聲音的，不要再等了，快去睡──」，父親轉而喃喃自語：「其實我什麼都沒有，除了妳跟這幾個小孩之外，我什麼都沒有…」

母親還是執著地蹲在那裡，似乎堅信可以聽到睡蓮花開的聲音。直到晨曦出現，睡蓮依然沉默，卻開滿整池鮮麗、繽紛的花朵。

三十年後的一個夏日午後，那天那池睡蓮開得特別鮮麗、蟬聲特別悅耳、風也特別清涼，而出院回老家臥病的父親卻已無望。清風帶來蓮香，父親孱弱地說：「真想再看那池睡蓮一眼。」母親就用一面大鏡子將門口那池睡蓮映入，再慢慢轉動鏡面，讓父親看個夠。本是嚴肅的父親氣息奄奄地對母親說：「真好！謝謝，這池睡蓮真令人懷念啊！」

那年夏天未過完父親即辭世，但父親那聲：「真好！謝謝，這池睡蓮真令人懷念啊！」以及母親期待的「睡蓮花開的聲音」永遠種在我的心田上。

(中國時報)