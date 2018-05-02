2018年05月02日 04:10 中國時報 楊孟立 、李文輝／綜合報導 、李文輝／綜合報導

多明尼加和大陸外交部長王毅簽署《聯合公報》。（新華社）

駐台大使館將多明尼加國旗撤下。（杜宜諳攝）

閃電斷交關鍵10小時

與我國有77年邦誼的多明尼加，1日一早閃電宣布與大陸建交，只給台灣1個小時緩衝。外交部長吳釗燮隨即召開國際記者會表示，為維護國家主權獨立與尊嚴，我政府決定自即日起終止與多明尼加共和國之外交關係，全面停止雙邊合作及援助計畫。我駐多大使館於1日晚間10時降旗，30天內撤離；大使湯繼仁預計1周內返台。

大陸外交部長王毅1日上午在北京與多明尼加外長巴爾加斯簽署建交公報，建立大使級外交關係。國家副主席、中央外事委副組長王岐山隨後會見巴爾加斯時表示，多明尼加政府承認和堅持一個中國原則，作出與台灣方面斷交、同大陸建交的政治決定，順應時代潮流，符合兩國和兩國人民的根本和長遠利益。

巴拿馬翻版 迅速與大陸建交

陸多簽署建交公報後，王毅表示，堅持一個中國原則，是公認的國際關係準則，是國際社會普遍共識。巴爾加斯表明，將不再與台灣發生任何形式的官方關係，不進行任何官方往來。大陸國務院台辦發言人安峰山直言，陸多建交是人心所向，大勢所趨。

多明尼加代理外交部長於台北時間4月30日晚間通知我駐多國大使湯繼仁，在5月1日早上7點見面；由於湯到任兩年多仍未被約見過，預料將發生大事，當下即回報台北。我方相關人員全體總動員，打電話給多國友人詢問狀況，包含第一夫人蒙媞亞、駐台大使索托，以及情報局局長，但全都表示不清楚。

去年外長訪多 關鍵人物迴避

吳釗燮說，台北30日得知情況有變，國安會成員緊急應變徹夜未眠。5月1日早上多國代理外長約見湯繼仁，確定要與我斷交並與大陸建交。他批評北京的行為，只會疏離兩岸關係，侵蝕雙方互信基礎，傷害台灣人民的感情。

外交部常務次長劉德立1日上午10點召見索托表達嚴正抗議，對於多國在宣布斷交前1個小時才告知的不友善做法，表達痛心及遺憾。政府高層怒斥，這次作法有去年巴拿馬斷交的影子，都是在1個小時前才正式通知我方。

高層人士指出，根據我方情資掌握，多明尼加在2016年下半年，以及2017年3月就分別在歐洲以及拉美國家的非邦交國，與大陸洽談建交事宜，「我們一直高度警戒密切關注的就是多明尼加。」

誤判情勢 我捐悍馬車直升機

據了解，為穩定與多明尼加邦誼，外交部前部長李大維在去年7月、次長劉德立去年8月分別前往多明尼加，但都沒有見到多明尼加外交部長與總統府副部長兩位掌握該國外交的關鍵人物，很明顯是刻意迴避。

不過，劉德立去年10月二度前往多明尼加，有見到兩位關鍵人物，當時也確認要繼續與我維持邦誼，尤其是在2月與多明尼加簽署一份合作備忘錄後，判斷邦交回穩，才會在月前捐贈50輛悍馬車及兩架直升機。

據悉，大陸為了誘使多明尼加與我斷交，給予多國30.94億美元的投資承諾，其中包含平價住宅2.2億，高速公路4億，連結港口的鐵路鋪設16億，民航局訓練中心設置虛擬系統5千萬，天然瓦斯發電廠3億，多功能水力發電廠3.5億，廢棄物焚化廠1.74億。

(中國時報)