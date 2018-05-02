夾娃娃機擬設商品價格上限

2018年05月02日 04:10 中國時報 張理國 、 程炳璋 ／台北報導 ／台北報導

夾娃娃機全台盛行、宛如全民運動，但民眾走進的到底是管制較嚴的「電子遊戲場」、還是較寬鬆的「選物販賣機商店」，多數人霧煞煞！為了讓兩者有所區分，經濟部研議設定選物販賣機商品價格上限，作為「非電子遊戲機檯」認定標準，避免價格過高養成民眾「以小博大」的賭博心態。

為吸引顧客掏錢試手氣，業者莫不在商品上挖空心思，像高單價的3C產品就很受歡迎。台南一位業者透露，甚至還有人擺放現金、戒指、金塊等，政府訂定商品價值上限是好事，可防止惡性競爭，但一定要有配套的稽查措施，否則一點用處都沒有。填充娃娃目前仍是商品最大宗，但有些業者走偏鋒，擺放充氣娃娃、情趣用品等，確實讓原本應該是老少感宜的娃娃機蒙上一層陰影，對形象十分不利。

擺情色物品 教壞囝仔大小

現行「選物販賣機」遊樂場所適用的管理規定較為寬鬆，與放置「電子遊戲機」的場所規定不同，依照《電子遊戲場業管理條例》規定，電子遊戲場須距離住宅及各級學校有一定距離，依照地方政府自治的相關規定，有些甚至要距離1000公尺以上，若為「選物販賣機」，業者經營場所就不受相關規範，目前只透過經濟部相關函釋規範。

消保官王德明說，一般的「選物販賣機」，概念就跟販賣機一樣，例如保證取物200元的價格，當消費者投滿200元，就一定能拿到該商品，若拿不到商品就屬賭博性行為，一律依照賭博罪及違反《電子遊戲場業管理條例》論處，並移送檢調追究刑事責任。

以小博大 易養成賭博心態

依照經濟部函釋，評鑑為非屬電子遊戲機的「選物販賣機」，必須符合設定保證取物價格、物品價值與售價相當、不可影響取物可能性，以及不更動操作流程或影響操作結果等4項原則，符合規定就屬於「選物販賣機」。

經濟部商業司專員康明瑋說，今年就會與業者的公、協會開會討論，研擬建立管理制度，未來只要是低度規範的「選物販賣機」，將有可能要求業者設定商品價格上限，像是不超過一定金額，以免養成消費者「以小搏大」的賭博心態，讓夾娃娃機回歸純粹娛樂性質。

(中國時報)