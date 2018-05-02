錢復：兩岸關係位階高於外交

2018年05月02日 04:10 中國時報 楊家鑫 ／台北報導 ／台北報導

綠上台後 陸緊縮台外交4招

台多閃電斷交，再次驗證「兩岸關係是外交政策上位」說法。前外長錢復多次表明，兩岸關係不好，台灣國際空間難有出路。過往馬政府依此原則，讓台灣取得彈性空間，如今蔡政府「外交高於兩岸」，讓外交空間寸步難行。多明尼加駐北京貿發處代表吳玫瑰直言，2012年就想與大陸建交，礙於當時兩岸關係好，直至2016年蔡政府上台，建交工作才有所進展。

大陸政策 攸關台灣興亡

外交圈打滾多年的錢復，對兩岸關係好壞變化及台灣國際空間大小多有體悟。早在1991年，他便提出大陸政策位階要高於外交政策說法，直言台灣發展繫於兩岸關係發展。

錢復曾言，無論誰當外長，都無法保證台灣百姓安全，「外交政策好也好不到哪，壞也壞不到哪，就是這樣。」外交政策只是台灣政府政策的一個環節，但「大陸政策則決定台灣未來走向，攸關台灣興亡，位階應高於外交政策。」

馬堅守理念 獲更多空間

錢復深刻感受兩岸關係的改善，對拓展外交絕對是正面，如兩岸關係改善，台灣想回聯合國、進世衛，所有問題都可迎刃而解。

毫無疑問，沒有國家會犧牲自身利益，為台灣與大陸對抗，這是國際現實。馬政府時期，依「兩岸關係位階高於外交工作」理念，積極改善兩岸關係，使雙方停止烽火外交，讓台灣取得更多彈性國際空間。

反觀民進黨執政後，頻丟失邦交國，蔡總統上任不到2年丟失3邦交國，讓台灣邦交國只剩19個；更不用說，台灣遭ICAO、WHA等國際組織拒之門外。

多早想斷交 礙於兩岸休兵

吳玫瑰昨受訪直言，多國總統梅迪納2012年就想與陸建交，但鑒於兩岸「特殊情況」，才沒付諸實行。銘傳大學兩岸研究中心主任楊開煌說，蔡政府把兩岸關係放在區域、國際角度看待，結果就是邦交國流失、國際空間萎縮。錢復的話是自身外交實務經驗的啟示，亦是台灣生存法則。

據知，錢復昨率「台北論壇」訪團抵北京，成員包括前國安會祕書長蘇起、前外長程建人、產經建研社理事長洪奇昌及淡大教授張五岳，預計將拜會社科院台研所長楊明杰。在兩岸冷和及外交烽火之際會晤，令外界關注。

(中國時報)