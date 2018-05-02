批破壞現狀 蔡罕見稱「中國」

2018年05月02日 04:10 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

圖為去年6月17日巴拿馬斷交大使曹立傑（右）帶回國旗，交給當時外長李大維（右二）。（中央社）

多明尼加宣布與陸建交，蔡總統昨表示，這是北京當局對台灣再次打壓「大家都心知肚明」，大陸不友善做法，徒增兩岸關係變數，「這些作為，已實質破壞兩岸關係現狀」，她罕見地用「中國」字眼，來表明自己不滿態度。

蔡英文由總統府祕書長陳菊等人陪同，出席國防安全研究院揭牌典禮，對多陸建交，蔡致詞一開始就說，發生斷交事件，心情上都有幾分沉重，「我們和多明尼加正式終止雙方外交關係。這是北京當局對台灣再次打壓，大家都心知肚明。」政黨利益，不應該大於國家利益，希望朝野放下成見，一致對外。

蔡總統說，近來共機頻繁繞台，加上對我國際空間一再打壓，無論是軍機、軍艦繞行，或外交打壓，對兩岸關係來說，都是不友善、破壞性做法。「這些動作，都會讓台灣人民感到失望，徒增兩岸關係變數」。

她說，這些作為已實質破壞兩岸關係現狀。「不尊重台灣民主體制，片面改變台海穩定現狀，不是中國要作為一個區域負責任的大國，應該有的作法和態度。」

對大陸一再挖我外交牆腳，蔡英文坦承「台灣確實面對嚴峻外交情勢」，但她說，政府不會委曲求全，會堅定捍衛國家，守護台灣，保護自由民主的生活方式，不會容許這些基本價值受威脅，這是政府不變的使命。

她說，2016年她當選總統，台灣人民用選票告訴國際社會答案，就是尊嚴、自由和民主。蔡英文再度宣示「外面壓力再大，我們都不會屈服，台灣會繼續走向世界。」

總統府也發表聲明指出，面對北京持續以金援誘迫傷害我國與友邦邦誼，多明尼加政府在北京當局金錢外交攻勢下，決定將與中華人民共和國建交，中華民國政府表達遺憾。

聲明強調，北京當局做法，已片面衝擊兩岸和平現狀，更不是負責的國際社會成員應有的行為，「這樣的錯誤，應立即停止」。

(中國時報)