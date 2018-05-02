沈呂巡直言 美不會為台犧牲北京關係

2018年05月02日 04:10 中國時報 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

多明尼加與陸建交與我斷交，外界視為大陸深入美國後院。不過前駐美大使沈呂巡認為，中南美國家其實對美影響不大，可說美國根本不能影響他們，他直言美國人很務實，不太可能為台灣犧牲與北京關係。

沈呂巡指出，美國自己都承認大陸幾十年，也沒立場影響中南美國家要不要與對岸建交，且中南美國家自我意識高漲，早就對美國很感冒。事實上，由於我國與中南美關係好，很多國際事務，美國還拜託我國去說服這些國家。

對台多斷交，沈呂巡說，此舉既是針對台灣，也是針對美國；主要是因台美關係升溫，中南美洲剛好是美國後院，時機挑得剛好，敦睦艦隊才去過，悍馬車也送完了。

他強調，美國是務實主義國家，以大陸提供中南美國家的條件來說，美國怎可能幫台灣？美國不可能犧牲與北京關係，國際外交很多事，美國其實幫不上忙，近期許多台美關係升溫也是假象，美國其實認為兩岸要有互信政治基礎，要穩定管理兩岸關係。

沈呂巡直言，這事與行政院長賴清德一直提「務實台獨工作者」有關，北京頻放話是針對賴清德台獨說，但賴就是不信，本來這些建交、斷交的事都是可以緩，但現在一個個發生了。

沈呂巡批評，許多所謂台美升溫事件，如《台灣旅行法》都是假象，馬政府沒這套法律，許多高官也來台，但蔡政府到現在來了幾個？美國人很多話都說得好聽，說要支持，但看看現在什麼樣子？

去年6月台巴斷交時，時任總統府祕書長的吳釗燮曾說，斷交兩周前，我們曾透過「相關國家」協調，但最後無功而返，「相關國家」就是指美國。外交部透露，雖然當時巴國總統瓦雷拉6月19日將會見美國總統川普，但到6月初我將陸巴將建交情資告知美國時，美竟完全不知。美方雖表明會透過駐巴大使協助，但極可能是放手不管，也不想管。

(中國時報)