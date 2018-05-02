新聞透視－骨牌效應發酵 考驗蔡踏實外交

2018年05月02日 04:10 中國時報 陳柏廷

「台獨若再蠢動，將採進一步行動」，大陸警告言猶在耳，時隔7天，多明尼加就循著「巴拿馬模式」，閃電與我國斷交。事實上，北京當局緊縮台灣外交空間，不只多次挑選蔡總統出訪前後，台多斷交更釋放幾大訊號，除標誌中美洲斷交骨牌效應持續發酵，也讓蔡政府所喊出的「踏實外交」破功。

近期，行政院長賴清德多次發表台獨言論，大陸升高軍事行動，並加大軍艦機繞台強度；就在國台辦預告還有下步行動時，北京再祭外交殺手鐧，讓台多77年邦交應聲中斷。

民進黨執政不到2年，丟失3個邦交國，從時間節點看，大陸多選在蔡總統出訪前後，時機點選擇，讓北京舉措更具警告意味。比如，聖國與我在2016年底斷交，正好是蔡總統隔年1月出訪尼加拉瓜等中美洲4國前2周；蔡返國後不到半年，巴拿馬逕自宣布與陸建交。此次蔡英文甫結束史瓦濟蘭訪問，多明尼加跟著巴國腳步，隨之「莎喲娜拉」。

不過，台多斷交也透露幾點訊息。首先，斷交固然是大陸緊縮我國際空間，但吳玫瑰一席話，與巴拿馬說詞如出一轍，凸顯巴國斷交模仿效應仍在發酵。然大陸經濟崛起，與中南美各國外貿早超越台灣，與陸建交也不難想像。

其次，台多斷交再次證明，小英喊出的「踏實外交」完全破功。這形同再次提醒民進黨當局，國際角力不存在所謂拍胸脯喊聲「換帖的」情義相挺，更多是政治、經濟乃至軍事綜合國力。

兩岸情勢冷和，大陸開始系列「操之在我」政策操作。可預見的是，台多斷交或只是大陸震懾台獨的開端，未來還將出招。當習近平對台耐心盡失之時，台灣最不樂見的事恐端上檯面。

(中國時報)