新聞透視－骨牌效應發酵 考驗蔡踏實外交

友善列印
中國時報

「台獨若再蠢動，將採進一步行動」，大陸警告言猶在耳，時隔7天，多明尼加就循著「巴拿馬模式」，閃電與我國斷交。事實上，北京當局緊縮台灣外交空間，不只多次挑選蔡總統出訪前後，台多斷交更釋放幾大訊號，除標誌中美洲斷交骨牌效應持續發酵，也讓蔡政府所喊出的「踏實外交」破功。

近期，行政院長賴清德多次發表台獨言論，大陸升高軍事行動，並加大軍艦機繞台強度；就在國台辦預告還有下步行動時，北京再祭外交殺手鐧，讓台多77年邦交應聲中斷。

民進黨執政不到2年，丟失3個邦交國，從時間節點看，大陸多選在蔡總統出訪前後，時機點選擇，讓北京舉措更具警告意味。比如，聖國與我在2016年底斷交，正好是蔡總統隔年1月出訪尼加拉瓜等中美洲4國前2周；蔡返國後不到半年，巴拿馬逕自宣布與陸建交。此次蔡英文甫結束史瓦濟蘭訪問，多明尼加跟著巴國腳步，隨之「莎喲娜拉」。

不過，台多斷交也透露幾點訊息。首先，斷交固然是大陸緊縮我國際空間，但吳玫瑰一席話，與巴拿馬說詞如出一轍，凸顯巴國斷交模仿效應仍在發酵。然大陸經濟崛起，與中南美各國外貿早超越台灣，與陸建交也不難想像。

其次，台多斷交再次證明，小英喊出的「踏實外交」完全破功。這形同再次提醒民進黨當局，國際角力不存在所謂拍胸脯喊聲「換帖的」情義相挺，更多是政治、經濟乃至軍事綜合國力。

兩岸情勢冷和，大陸開始系列「操之在我」政策操作。可預見的是，台多斷交或只是大陸震懾台獨的開端，未來還將出招。當習近平對台耐心盡失之時，台灣最不樂見的事恐端上檯面。

(中國時報)

10億捐贈無效 軍事外交泡湯
沈呂巡直言 美不會為台犧牲北京關係
批破壞現狀 蔡罕見稱「中國」
錢復：兩岸關係位階高於外交
多明尼加閃電斷交
沈呂巡直言 美不會為台犧牲北京… 水牛伯愚民說 學者直呼無知

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。