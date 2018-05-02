水牛伯愚民說 學者直呼無知

2018年05月02日 04:10 中國時報 楊家鑫 、 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

台多昨斷交，再度讓前行政院長游錫堃過往「中華民國邦交國越少，『台灣』邦交國就會出現」言論，成為關注焦點。

台灣國關學者批評，中華民國「零邦交」，就意味著世界法人人格消失，將出現「身分危機」，不只無人在國際上為台發聲，或將衝擊中華民國護照免簽，衝擊民眾生活，類似說法根本是「愚民」。

去年6月，陸巴建交消息傳出，前行政院長游錫堃曾提出，「『中華民國』邦交國少之又少時，『台灣』的邦交國就會出現」論點；游甚至表示，不必在意邦交國數字，即使剩10國、5國，甚至0國也沒關係。

淡大國際學院院長王高成指出，讓「邦交國歸零」簡直天方夜譚，零邦交代表在世界法人的人格消失，身分地位出現問題，加上這些國家都承認一個中國，怎可能反過來承認台灣。

淡大國際事務與戰略所長李大中認為，中華民國零邦交，台灣邦交國就會出現的說法，太一廂情願。邦交國數目代表國際承認與支持，台灣邦交國雖非大國，但在國際場域仍多少會幫台灣發聲。

文大政治系講座教授陳一新說，這種說法是對國際外交無知，友邦雖是小國，但重點在於出訪友邦時，可過境重要國家，邦交國越少，總統出訪空間越小。

此外，大陸施壓手法越來越靈活，台灣免簽國待遇未來也可能是目標之一。

(中國時報)