10億捐贈無效 軍事外交泡湯

2018年05月02日 04:10 中國時報 呂昭隆 ／台北報導 ／台北報導

107年海軍敦睦遠航訓練支隊訪問多明尼加，歡迎酒會現場上，駐多明尼加大使湯繼仁致詞（右二）。右一為支隊長高嘉濱少將。（摘自中華民國駐多明尼加大使館）

扁馬蔡執政時期斷交國家

蔡政府砸大錢，企圖以軍事外交鞏固多明尼加邦交，唯多國接收國軍援助的悍馬車等裝備後，隨即翻臉與大陸建交，軍方的捐助全打水漂，軍事外交成效重挫。

鞏固邦誼 軍方將領密訪

據了解，長期負責情報督導又有駐美經驗的馮世寬，對軍事外交亦有高度興趣，去年8月間出訪中南美洲17天，與多個國家談軍事援助，返國後即向蔡英文總統報告，並與外交部密切合作，另闢軍事外交戰場，期鞏固邦誼，其後，多位軍方上將均曾祕密前往中南美洲訪問。

軍方與多明尼加國防部最近半年多密切往來，前國防部長馮世寬、陸軍司令王信龍均曾前往多國訪問，多國國防部長寶林諾亦曾來台訪問，多國與對岸建交前10天，海軍敦睦艦隊還在多國訪問，雙方軍方關係相當好，卻突然宣布與大陸建交，軍方內部也感意外與驚訝。

互相贈勳 援助軍事裝備

去年8月底，前國防部長馮世寬出訪中南美洲邦交國，其中，最重要一站，即是多明尼加，多國贈馮世寬「開國元勳大十字勳章」，馮世寬則回贈寶林諾上將「二等雲麾勳章」，更刻意以西班牙語致答謝詞，強調兩國軍方合作友誼。

馮世寬與多國談到軍事裝備援助，隨後，寶林諾隨在去年10月23日訪台，並在國防部副部長蒲澤春陪同下參訪悍馬車等軍事裝備。寶林諾訪台期間，國軍敲定捐贈約新台幣10億元的軍事裝備，包括2架UH-1H直升機、100具發動機、100輛機車與90輛悍馬車等，鞏固邦誼。

陸海齊發 困局仍難善了

軍方花費千萬元把準備捐贈的悍馬車檢修完成後，即贈多國，為此王信龍於今年2月特地出訪多明尼加，出席見證我捐助的儀式。王信龍是2月26日參訪多明尼加第一步兵旅總部，出席捐贈儀式。多明尼加並於2月27日國慶閱兵典禮展示援助成果以彰顯雙方邦誼。

緊接著陸軍之後，海軍107年敦睦遠航訓練支隊是在4月19日上午抵達多明尼加訪問，於21日上午離開多國。敦睦支隊長高嘉濱少將並拜會多國海軍司令貝南中將，並互贈勳章，還在支隊旗艦舉行歡迎酒會，未料，敦睦艦隊前腳才剛走，尼國即與大陸建交。

另國防部發言人陳中吉昨天指出，多國來華就讀的軍校生，未來是否返回，將由外交部統籌決定。我國目前有一位軍官派駐多明尼加，就讀該國指參學院。

(中國時報)