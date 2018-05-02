G20習訪中美洲 斷交還有後續

中國國家主席習近平。(本報系資料照片)

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中國時報
／台北-北京報導

台灣外交真的困境還沒到，大陸涉外人士透露，大陸國家主席習近平擬藉由參與11月底在阿根廷舉行的G20峰會，首訪巴拿馬，到時至少有一到兩個台灣拉美邦交國跟大陸建交。大陸也不會讓台灣邦交國歸零，而是大約降到9或10個，徒具形式上意義，無須再斷台邦交國。

至於此前幾個遭點名的邦交國是否可能跟進。外交部長吳釗燮說，梵蒂岡短期內不會有危機，陸梵教務協議還在進行，從梵蒂岡領導階層得知，教務協議不涉及政治議題。而海地外交部長這幾天就在台灣，是為安排總統來台訪問，不覺得台灣與海地邦交會有問題。

不過，大陸涉外人士透露，今年的G20峰會將於11月30日到12月1日在阿根廷舉行，在陸巴建交後，習近平將利用出席G20峰會機會，順道訪問巴拿馬，作為首位訪巴國的大陸領導人，大陸外交部已規畫，利用習近平訪問中美洲之際，斷幾個台灣拉丁美洲邦交國。

「G20峰會時間點太恰巧，11月24日正好是台灣當局地方選舉，如果民進黨沒有少掉縣市長甚至更多，可以挫挫綠營的銳氣」，涉外人士說，美國後院在陸巴建交後，就不一定跟都美國走，大陸正幫尼加拉瓜蓋運河，瓜地馬拉與陸經貿關係增長，更曾派部長級官員密訪北京，這兩國大家自己想想吧。該涉外人士指出，留意下多明尼加共和國駐陸貿易發展辦事處代表吳玫瑰所說的，多明尼加總統梅迪納從2012年執政伊始，就決定與大陸建交，「所以沒有什麼兩岸外交戰，這完全是大陸的牌局，有92共識，大陸可以緩緩；沒有，就隨時出手建交」。

此外，今年9月中非合作論壇峰會將首次在北京舉行，大陸國務委員王毅今年初曾強調，盼所有非洲國家都能夠一個不少出現在陸非合作全家福照片。大陸涉外人士預測，布吉納法索9月將成為陸非大家庭新成員。

(中國時報)

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