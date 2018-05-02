挽回不成急應變 府院夜未眠

2018年05月02日 04:10 中國時報 崔慈悌 、 呂昭隆

多明尼加與大陸建交，多國是在宣布建交前一個小時才告知我方，國安會和外交部直到我駐多大使被約見才有警覺，隨即透過美國等管道挽回，但為時已晚，4月30日確定斷交成定局。總統府也徹夜未熄燈，國安會祕書長李大維等成員零時起進駐應變。

據了解，自去年6月巴拿馬斷交案後，蔡政府即相當重視軍事外交，另闢戰場，鞏固邦誼，國防部亦全力配合，前國防部長馮世寬更積極參與，希望建立夥伴關係，但由這次多明尼加經驗來看，軍事外交有其侷限，未必能收到效果。

多明尼加1日宣布與大陸建交、與台灣斷交，事實上很多情況早已顯示不穩跡象。

黨政人士透露，去年11月大陸駐多明尼加貿易發展辦事處宣布，將投資多明尼加8.2億美元（約243億台幣），當時外交部和國安會就已研判事態嚴重，多國暗示台灣加碼，但我方不願意跟進金錢外交，包括美國等友好國家都曾出面幫台灣穩住陣腳。

不過就在蔡英文決定出訪非洲友邦史瓦濟蘭之後，大陸挖角多明尼加的態度更趨積極，黨政人士表示，雖然多國刻意隱瞞，直到與大陸建交前1個小時才告知我方，但4月30日當天上午我駐多國大使湯繼仁接到多國通知，其代理外長將在晚間接見他，察覺有問題隨即通報國內。

黨政人士表示，我方獲知訊息後，曾透過各種管道試圖挽回，4月30日晚間確定台多斷交已成定局，相關單位也啟動應變機制。

國安會從1日零時起由祕書長李大維坐鎮，與副祕書長陳俊麟、蔡明彥共同研擬因應對策，包括多明尼加與大陸建交最新局勢的掌握、並連繫其餘外館告知狀況並要求妥為因應可能展開的骨牌式挖角，同時針對外交部等相關部會的應變措施進行分工。

由於總統府昨天一早就必須對外發布新聞稿聲明立場，蔡英文總統上午也有國防安全研究院揭牌典禮，以及接見友邦吉里巴斯大使等行程，原有為蔡準備好的講稿必須因應突發狀況變更，府相關幕僚包括副祕書長劉建忻、姚人多等人，從凌晨就趕赴府研商和擬稿。

總統府發言人黃重諺等人也在凌晨3點提前上班作準備，包括府方發布的聲明，總統公開談話等，直到清晨才完成任務。

(中國時報)