91名多國在台學生 教部會協助

2018年05月02日 04:10 中國時報 林志成 、 倪浩倫 ／台北報導 ／台北報導

多明尼加與我國斷交，教育部昨表示，我國並無學生在多明尼加留學，但多明尼加有91個學生在台灣求學，若他們願意繼續由在台灣，將與所屬大學協調，給予相關協助。衛福部表示，我國過去並無醫療團派駐在當地，也沒有醫療人員在當地進行相關的醫療合作。

教育部統計，現在共有91位多明尼加籍學生在台灣留學，包括修讀正式學位37人、僑生15人、華語生39人。這些學生分布在29個大專校院中，其中政大有3人、淡江6人、銘傳7人，是人數最多的學校。

教育部國際及兩岸教育司科長楊淑雅表示，在台的多明尼加學生中，有21人是拿「台灣獎學金」來台，不過，「台灣獎學金」是由外交部主政，後續要如何處理，「教育部尊重主管機關決定」。楊淑雅指出，多明尼加在台的留學生中，除了一部分拿「台灣獎學金」，有的人可能拿到學校給予的獎學金，或以其他補助來台。如果這些學生願意留在台灣完成學業，教育部會幫忙與所屬大學接洽，並給予協助。

政大表示，目前校內有3名多明尼加籍的學生，一位就讀國研碩一，獲ICDF（國合會）獎學金，另兩位為臺灣獎學金，就讀亞太博一及企管二。他們將靜候外交部裁示後，再通知學生辦理後續相關事宜。銘傳大學副校長劉國偉說，校方已與來自多明尼加的所有學生聯繫上，他們情緒穩定，1位自費生要留下來就讀，其他學生則視多國政府規畫。

(中國時報)