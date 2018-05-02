91名多國在台學生 教部會協助

多明尼加與台灣斷交，該國目前仍有91個學生在台就學；圖為在輔仁大學就讀的多明尼加留學生Geraldo Bueno（中）。（摘自高等教育國際合作基金會影片）

友善列印
中國時報
／台北報導

多明尼加與我國斷交，教育部昨表示，我國並無學生在多明尼加留學，但多明尼加有91個學生在台灣求學，若他們願意繼續由在台灣，將與所屬大學協調，給予相關協助。衛福部表示，我國過去並無醫療團派駐在當地，也沒有醫療人員在當地進行相關的醫療合作。

教育部統計，現在共有91位多明尼加籍學生在台灣留學，包括修讀正式學位37人、僑生15人、華語生39人。這些學生分布在29個大專校院中，其中政大有3人、淡江6人、銘傳7人，是人數最多的學校。

教育部國際及兩岸教育司科長楊淑雅表示，在台的多明尼加學生中，有21人是拿「台灣獎學金」來台，不過，「台灣獎學金」是由外交部主政，後續要如何處理，「教育部尊重主管機關決定」。楊淑雅指出，多明尼加在台的留學生中，除了一部分拿「台灣獎學金」，有的人可能拿到學校給予的獎學金，或以其他補助來台。如果這些學生願意留在台灣完成學業，教育部會幫忙與所屬大學接洽，並給予協助。

政大表示，目前校內有3名多明尼加籍的學生，一位就讀國研碩一，獲ICDF（國合會）獎學金，另兩位為臺灣獎學金，就讀亞太博一及企管二。他們將靜候外交部裁示後，再通知學生辦理後續相關事宜。銘傳大學副校長劉國偉說，校方已與來自多明尼加的所有學生聯繫上，他們情緒穩定，1位自費生要留下來就讀，其他學生則視多國政府規畫。

(中國時報)

挽回不成急應變 府院夜未眠 「沒邦交 沒影響」新日光不擔心

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。