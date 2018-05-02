「沒邦交 沒影響」新日光不擔心

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中國時報
／台北報導

多明尼加驚傳無預警與我國斷交，也讓外界關注台灣企業在多明尼加的投資狀況。在多明尼加擁有高達34MW（百萬瓦）太陽能電廠的新日光董事長洪傳獻昨指出，雙方斷交並不至於妨礙太陽能電廠的運作，事實上，多明尼加總統甫於上周才核可新日光在當地建置第二期工程，未來新日光將會是多國最大的單一外國投資者。

經濟部昨日上午緊急開會，討論因應措施，經濟部官員表示，台多雙邊貿易額達到1.97億美元，多明尼加為第70名貿易夥伴，目前台商在當地投資家數約57家，總投資額約1.65億元，近期重要投資案為永旺能源於2016年前往設立太陽能電廠。官員表示，會居中協助台商因應。

新日光董事長洪傳獻坦言，新日光與旗下的永旺能源，在全球各地如英、美、日等國建置太陽能電廠，除了多明尼加之外，「哪一個有邦交了？」因此，他強調，有沒有邦交其實不是重點，商業上的運作才是關鍵。

洪傳獻說，新日光位於多明尼加的太陽能電廠發電量達34MW，是整個加勒比海地區最大的太陽能電廠，運作已經超過1年多，一切都很上軌道，政治上的邦交對於商業上的運作應不至於造成影響。

洪傳獻強調，該廠區上周才獲得由荷蘭發展銀行主辦、德國復興信貸銀行旗下德國投資發展銀行 (DEG) 等銀行團籌辦的16年期、總額高達3,800萬美元的專案融資。他並透露，多明尼加總統才在上周核可了第二期的工程，總建置量還略超於第一期、達35MW，目前正加緊腳步進行中，預計半年內開始動工，完工之後，新日光與永旺能源將成為多明尼加的最大單一外國投資者。

永旺能源在台已建置118個電廠，發電規模達40MW，海外布局則包括美國、日本、英國及多明尼加等地區，累計全球已發電的電廠規模量達近145MW。至於永旺目前在全球簽約或開發中的系統及電廠專案，規模已高達400MW，也是新日光、昱晶和昇陽科未來「三合一」之後，相當重要的產品出海口。

此外，洪傳獻也補充，多明尼加廠區在投資架構上，其實是透過加拿大，因此，「真的不會有影響」。

(中國時報)

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