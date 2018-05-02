吳嘉隆羞辱文大 遭批傲慢

2018年05月02日 04:10 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

台大校友吳嘉隆在臉書說「我只反對文化大學的人來當台大校長」，文化大學校友總會昨發表聲明，痛批這是「歧視」、「眼界狹窄」、「傲慢」的言論。文大校友、前勞動部長潘世偉說，現在還有人發表類似「納粹」言論，台灣教育真的要好好檢討。

文大畢業的管中閔被選為台大校長，教部卻否決此人事案，引發軒然大波。台大經濟所畢業的吳嘉隆出來刷存在感，發表「我只反對文化大學的人來當台大校長」言論，讓文化人相當火大。

吳自稱是總體經濟學家

自稱總體經濟學家的吳嘉隆在臉書表示，他歡迎所有不是文大畢業的人經由正常程序來當台大校長，他只對文化大學有意見，因為這是當年大學聯考的最後一名學校。從台北、紐約、到高雄，他一路都有機會接觸到許多文大的人，赫然發現了他們身上的共同文化，完全不適合台大人。

文大校友總會發表聲明說，吳嘉隆以其當年大學聯考成績及個人經驗，否定了社會上大多數人的默默努力、奮發向上的貢獻與成就，也傷害到台灣最珍貴的相互尊重與平等對待的社會價值，他們要求吳嘉隆收回不當言論，並公開對文大師生與校友致歉。

前勞長指言論有如納粹

吳嘉隆的言論引發抗議後，他昨天接受媒體採訪時，已向文大人道歉。文大校友總會祕書長、文大法律系教授林柏杉說，文大是一個綜合大學，而且學風自由，因此孕育出多元人才，吳嘉隆的言論與事實不符。

文大校友會要求吳道歉

林柏杉表示，前勞動部長潘世偉、前內政部長陳威仁、前世新大學校長賴鼎銘、前北藝大校長邱坤良、大法官楊仁壽、信義房屋董事長周俊吉、藝文界吉米、蔣勳、楊渡、向陽等人，都是文大校友，受到社會相當大肯定。

潘世偉是文大勞工所畢業，卸下勞動部長職務後，現在是文大勞工系副教授。他表示，當初是一邊在文化大學讀研究所、一邊工作，這段求學經歷，在他人生中有很特別的意義。

潘世偉說，吳嘉隆以出身、身分來決定一個人的未來，這很可怕，跟納粹言論相似，台灣教育竟然教出這樣的人，一定哪裡出了問題，教育部真要好好檢討。

(中國時報)