新聞透視－普普之輩出狂言 自取其辱

2018年05月02日 04:10 中國時報 林志成

教育部「卡管」後，除了學術界及教育界對立嚴重，更衍生出後遺症，自稱總體經濟學家的台大校友吳嘉隆，竟然在臉書發表「我只反對文化大學的人來當台大校長」言論，這是菁英的傲慢，更是台灣教育失敗的具體例證。

台大確實是台灣的頂尖學府，但是會唸書考上台大的人，並不盡然是最聰明的人，也不意謂一定比非台大人優秀；而台大畢業，自稱是總體經濟學家的吳嘉隆，在昨日發表謬論之前，並非什麼特殊人物，而如此一位普普之輩，竟然以鄙視的態度對其他學府下註解，猖狂地令台大人恐怕也不敢恭維吧！

吳嘉隆在他個人臉書上，介紹自己從台南一中、台大商學系國貿組、台大經濟所碩士班畢業，並曾就讀美國哥倫比亞大學經濟所，他是十足的菁英。但活在雲端的菁英，眼睛若長在頭頂上，不知凡人事，講出「我只反對文化大學的人來當台大校長」這種荒謬言論。這種為刷存在感的誇張說法，社會難以容忍。

管中閔年少時輕狂，讀建中或文化大學時都在混日子，當兵時才覺悟，從此奮發圖強，人生開始轉向，不僅學術表現優秀，並獲選為中央研究院院士，進一步被選為台大校長。

管中閔的人生故事堪稱精彩，驗證了「只要努力，就可能成功」的道理，對年輕人有很大的啟發作用。相較之下，吳嘉隆雖然一路讀名校，但卻長了充滿歧視思想的腦袋，二相對比，誰比誰更能得到社會更大的認同呢？答案不言自明。

台灣有150所大學，台大畢業的普遍很優秀，但其他學校畢業的人也在各行各業扮演重要角色，對社會貢獻並不輸給台大人。台灣的現任及前三位總統李登輝、陳水扁、馬英九及蔡英文，都是台大畢業，他們雖然成為領袖，但也不被全然認同，一般認為治國能力不佳，重傷台灣前途。

吳嘉隆一路讀名校，現在成就普普，並不是什麼大問題，但以菁英之姿，一竿子否定了文化大學所有人的歧視性言論，實為自取其辱；這樣的菁英如果多一點，社會真的要亂上加亂。

(中國時報)