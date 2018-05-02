吳茂昆否認圖利 「有就該被Fire」

2018年05月02日 04:10 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

教育部長吳茂昆上任10多天，就在教育界引起漫天戰火，一些教育團體逼他下台。吳茂昆昨接受媒體專訪時說，不後悔接任教育部長，「若我在東華大學校長任內有違法，那我就不適任教育部長，行政院長應該將我Fire掉（開除）。」

吳茂昆原訂昨天下午到台大凝態中心發表學術演講，但前天晚間突然被取消，他稍晚接受媒體訪問時表示，網路有消息說他去的話，有人會不讓他出去，主辦單位擔心出事，才取消活動。

吳茂昆4月19日上任，27日就駁回台大校長當選人管中閔的人事案，引發軒然大波。他在東華大學校長任內，指導學生進行綏草研究，2015年2月，據此在美國成立師沛恩生技公司，掛名負責人，該公司向中國大陸申請專利，卻掛在他名下、而不是東華大學，被質疑是圖利自己。

吳茂昆昨上台北之音《蔻蔻早餐》節目，主持人周玉蔻問他：「前教育部長潘文忠任內，為處理管中閔人事案而成立跨部會諮詢小組，你就是其中成員，現在卻來接教育部長，不覺得這很敏感嗎？」

吳茂昆回說，諮詢小組4月10日召開第一次會議，他有出席，對管中閔涉及的學術倫理議題提供意見，之後，我帶學生到伊朗參加比賽，在國外時，行政院長賴清德邀請他擔任教育部長；上任後，主持4月27日第二次諮詢會議，並駁回台大校長遴選委員會選出管中閔為校長的案子，過程中，「我完全沒有想到敏不敏感的問題」。

吳茂昆表示，去年6月到今年1月，管中閔參加了台哥大薪酬委員會5次會議，但這些資訊在遴選過程都未被揭露，管中閔涉及違法兼職，遴選委員會也未盡到責任，所以教育部駁回此人事案。他承諾，兩次諮詢會議的相關資料都會上網公告，供各界檢視。

對於在東華大學校長任內的爭議行為，吳茂昆保證，沒有違法或圖利自己，如果有，就不是辭職下台的問題，而是根本不適任教育部長，「行政院長應該將我Fire掉」。

(中國時報)