疾呼還我校長 發起５月４日罷課

2018年05月02日 04:10 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

教育部「拔管」，台大人發出怒吼，昨在校園傅鐘前召開國際記者會，高喊「台大校長、台大選」，呼籲有風骨的知識分子拒絕參與二次遴選、台大師生5月4日罷課21分鐘，並號召全校師生、全球校友共赴校難，反抗教育部違法亂政。

由4000多位台大師生校友共同發起的台大自主聯盟，昨天中午12點30分在綁滿黃絲帶的台大傅鐘前舉行國際記者會，他們舉著「捍衛校園民主，政府勿伸髒手」布條，呼籲台大人出面抵抗教育部的黑手。

台大自主聯盟宣讀「為自由，為法治，衛時代價值」的五一聲明：「大學自治的制度根基正搖搖欲墜，我們有責任，也有義務將它扶正。我們肯定會遭遇阻撓，碰上困難，但台大90年來的傳統，難道我們忍心看她毀於一旦。」

台大自主聯盟提出四點要求，一、教育部必須終止3個月來蠻橫荒唐的違法脫序舉措，立即依法發聘；二、賴揆公開道歉，並依法追究相關失職人員；三、台大校長遴選會不得重啟遴選作業程序；四、每一個有風骨的知識分子皆應拒絕參與二次遴選。

台大政治系教授蘇宏達表示，去年國內學測頂標生到上海復旦大學就讀有100多人，今年增加到800多人；去年頂標生到上海交大就讀有80人，今年則有500多人，讓人驚心。他諷刺，吳音寧不具專業卻可當北農總經理，管中閔學術成就卓越卻當不了台大校長，顯然顏色對了就能出頭。

發起黃絲帶活動的台大中文系學生蕭智鈞說，他們在傅鐘周圍綁上黃絲帶，要表達的是「還我校長，拒絕教育部不當干預大學自主」。台大國發所碩士生李成蔭表示，教育部駁回台大遴委會選出的新校長，這樣破壞法治，不僅是汙辱台大，也是汙辱教育部及台灣。

台大師生5月4日將發起「新五四運動」，配合傅鐘每天21響，當天下午4時至4時21分罷課21分鐘。自主聯盟也呼籲台大人在5月12日上午9時返校參加「台大返校日：共赴校難」活動，為校務會議代表加油，以決定台大未來要怎麼走。

(中國時報)