黃榮村憂拔管釀火 恐生魔戒效應

2018年05月02日 04:10 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

教育部4月27日駁回台大校長當選人管中閔的人事案，具有綠營色彩的前教育部長、高等教育評鑑中心董事長黃榮村深以為憂，他表示，台大像魔戒，召喚黑暗勢力讓台灣內爆，而「拔管」事件恐燒毀台大與全高教體系。

黃榮村接受最新一期《評鑑雙月刊》專訪，對於延燒數月的台大「卡管」與「拔管」事件，他提醒不僅已重創龍頭大學領頭羊地位，更讓台灣內爆逼近臨界點。

黃榮村說，台大現在被唱衰，不只經費變少，連領導中心都空了快一年！他任教育部長時，國家一有事情，例如發生SARS，台大總是領銜召集其他大學研商，建議國家該怎麼做，一呼百應，十足領頭羊。

「曾幾何時，不知何故，台大已慢慢失去這些功能。」黃榮村說，台大喪失了領導核心地位之後，其他大學可以及時並全面的取而代之嗎？假使不趕快調整好這事，對國家社會絕對是不可原諒的罪惡。

對於教育部「卡管」與「拔管」，黃榮村說，台大校長遴選向來是國家大事，遴選委員會與台大行政單位既已走完所有程序，依過去慣例大概很難再做任何變更，教育部最適合做的就是依程序盡速核准或批駁，遲遲不做決定，台大與教育部都受重傷。

黃榮村表示，整起事件的導火線乍看像是訊息揭露、利益迴避與赴陸兼職問題，但真正影響深遠的，其實是藉著這個平台，讓台大內外蟄伏的對抗勢力趁機而起，互相對峙。這種非死即傷的內爆，正讓台大的力量一點一滴耗損。

黃榮村表示，這有點像電影《魔戒》場景，台大就是「魔戒」，召喚各種潛伏勢力與勤王之師，在中土大會戰，傷亡無數。全案看來就像台灣現狀的縮影，現在台灣好像也淪陷在內爆中，這才更令人擔憂。

黃榮村說，教育部否決管中閔人事案，已經讓整個台大校園與高教路上充滿凶險，此時只能誠心祝禱不要釀起無法處理的大火，更不要因此拖累拖垮應當作為國家核心機構的高教體系。

(中國時報)