娃娃機染黃又染黑 警乾瞪眼

2018年05月02日 04:10 中國時報 胡欣男 ／台北報導 ／台北報導

近2年夾娃娃機以「選物販賣機」模式，如雨後春筍般在都會區大街小巷分租店面經營，衍生不少治安問題。據警政署統計，去年至今年3月，選物販賣機涉賭博罪201件、毀損108件，無照營業234件，管理確有死角，尤其18禁的情趣商品公開陳列在學校附近娃娃機店面，警察非主管機關，只能配合稽查。

學童花10元就能夾檳榔

「你看這是送檳榔嗎？還有清涼的照片，它有寫警告吃檳榔會...」娃娃機內，一盒盒小紙盒，上面印有清涼美女圖，裡面全是檳榔，上面還有可愛吊飾，這無人商店，就開在南部的國中小學的附近，只要10元就有機會抓起來。

警方說，以前是檳榔西施穿著清涼賣東西，現在這類無人商店，對小朋友完全不設限，警察也管不著，只有社會局逮到後，可依違反兒少法，對販賣菸酒檳榔者處1萬到5萬元罰鍰，但怎麼抓，真的很困難。

警方分析1年多來取締娃娃機案件指出，部分娃娃機更改設備，以操控爪子夾起內裝4顆骰子的透明壓克力正方模型，並依骰子跳動組合結果，才能獲取價值不等的商品，若夾起時4顆骰子都呈現1點，可打電話向業者換價值新台幣數千元財物。

還有業者擅自更改機臺，未依經濟部規定，須為對價取物，且符合物品價值與售價相當的一般消費原則，不具「射倖性」。更有業者以機率換獎，顯然與選物販賣機的對價取物本質不符，且價值相差太多，恐涉賭博罪。

事實上，經各地方政府1年多來全面稽查，娃娃機已無所謂的「賭博機台」，意即機台本身並非以賭博為目的。但好賭天性使然，仍有許多「檯主」擅自改機台，增加獲利，遊走法律邊緣。

18禁商品販賣不受限

此外，選物販賣機不受電子遊戲管理辦法規範後，許多店鋪設在學校旁邊，不設限的商品，如18禁情趣用品或色情書刊、影音光碟，均有戕害身心健康疑慮，但除非涉及猥褻品公開陳列，警察也管不到。

警政署強調，選物販賣機愈來愈多，衍生的治安問題卻由警察承擔，況且稽查娃娃機常被場主、檯主質疑是否執法過當，甚至PO網抨擊擾民，只能希望中央或地方政府，盡速能對娃娃機訂立明確統一規範，不要讓選物機變成賭博工具，製造更多的社會問題。

(中國時報)