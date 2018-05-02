機台獲利高 娃娃機攻占黃金店面

夾娃娃機店利潤高，在精品業紛紛因不景氣而退租東區黃金店面後，夾娃娃機店大舉進攻。（鄭任南攝）

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中國時報
／台北報導

住商不動產企研室經理徐佳馨表示，近年來東區店面結構出現大轉變，從前幾年走國際品牌路線，以精品、3C產品為主力，在DHC、亨得利鐘錶、三星銷售據點等租約到期不再續租後，已逐漸改變，像是蘋果經銷商優仕Youth敦南店不續租後，先成為特賣會場地，之後轉開設娃娃機店，店內還設有時下最新竄紅的電話亭KTV。

台灣房屋統計，由於東區店面空置率高，不少大安區房東識相地悄悄降租，如東區216巷店面，2015年租金19萬，今年2月降至17萬；忠孝東路四段32.77坪大的店面，原本2年前租金55萬，今年1月租金降至38萬，大約打了7折；另外，降租最多的是忠孝東路四段301~330號43.22坪的店面，從50萬降到24萬，等於打了對折。

黃金店面降租，高利潤的娃娃機店便登陸東區，但即使降租，東區租金仍高人一等，娃娃機竟如雨後春筍，從東區巷弄，攻占忠孝東路上的黃金店面，可見其利潤之高。

台灣房屋敦北民生加盟店店東李源豪表示，娃娃機店面只要有人承租機台，費用就快速攤提。舉例來說，30坪大的店面，至少可放60台，以東區行情而言，一個機台可以租到2萬至2萬5000元，如全部順利出租，不但足以支付店租，更會有大筆獲利進帳。

房仲業者指出，娃娃機風潮方興未艾，短期間可望持續在全台各地店面攻城掠地，成為最有錢景的房客。

(中國時報)

娃娃機染黃又染黑 警乾瞪眼 原民商品拓通路 一縣一據點

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