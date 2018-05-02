原民商品拓通路 一縣一據點

台東鐵花村「TTstyle原創館」，波浪屋造型吸睛搶眼。（原民會提供）

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中國時報
╱台北報導

為協助原住民族業者開拓通路，提升原住民族商品的市場能見度，原住民委員會推動「107年度原住民族產業創新價值計畫-布建通路據點」，昨（1）日核定台東縣政府3年3千萬元推動計畫，及宜蘭縣政府、桃園市政府、苗栗縣政府、台中市政府、南投縣政府、屏東縣政府等6縣市，執行第一階段先期規劃。

依今年3月份各縣市人口統計數據觀察，全國有將近6成人口設籍於6都，都會地區消費市場遠較原住民族地區龐大，資訊傳遞及科技運用亦較原住民族地區快速及發達。

原民會指出，對於小型新創事業或小農，常因為沒有健全而穩定的產品通路，缺乏全通路人才協助打通通路管道，形成空有產品沒有市場的局面，因此，原民會推動「原住民族經濟產業發展4年計畫」，從今年起至2021年，開拓原鄉地區生產各類產品在都會區的通路。

原民會指出，台東縣政府所提通路據點位於鐵花村「TTstyle原創館」，該據點自2013年迄今投入超過3.1億元，波浪屋造型吸睛搶眼，已成為台東旅遊必去景點，未來3年將完備營運管理及行銷推廣機制，期望為當地原住民族業者開拓更多商機。

其他執行先期規劃的6縣市，所提的預定地點多位於老聚落翻新的文創園區，如宜蘭縣府員工宿舍、台中審計新村、屏東飛行軍官宿舍聚落等。

原民會指出，這些據點多半已營造為具有消費實力聚集的商圈，深具發展潛力，期待未來能暢通原住民族特色商品行銷網絡，達到「一縣市一據點」的整體願景。

原民會主委夷將·拔路兒Icyang Parod表示，此次核定的計畫，除台東縣政府所提計畫屬3年推動計畫外，其他6縣市皆為先期規劃，待各縣市於今年底完成規劃後，將依所提成果及3年推動計畫進行第2階段審查，通過審查的縣市，將核定3年最高5000萬元經費。

(中國時報)

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