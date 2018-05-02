勞團6訴求 勞動部給軟釘子

勞團號召萬名勞工集結凱道結，向政府發出怒吼。（郭吉銓攝）

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中國時報
╱台北報導
駕駛朱日千怒批公司讓他連續上班24天無法休息，因此出車禍還要他負擔車險費用。（洪安怡攝）
五一大遊行勞團訴求與勞動部回應

勞團昨舉辦五一勞工大遊行，提出基本工資調漲至28K，反《勞基法》修惡公投等訴求，估計約上萬人參與。行前更公布5大幹話王，痛批總統蔡英文「勞工是心中最軟的一塊」堪稱幹話王冠軍。勞動部針對遊行6大訴求，僅就低薪、擴大工會組織等問題給予正面回應。

勞團「幹話王頒獎」前5名還包含立委邱議瑩的「勞團抗議都是放錄音帶」、小英後援會榮譽總會長蕭明仁的「台灣沒有過勞死」、前勞動部長林美珠說企業會自律、閣揆賴清德的功德台灣。

遊行中一位過勞駕駛現身說法，駕駛朱日千指出，他今年2月連續上班24天，曾經上完上午8時至晚間10時的早班後，又接續在晚間8時到隔天早上8時的晚班中待命，等同於連續上班24小時，對體力產生相當大的負荷，最後在仁愛帝寶停車場發生連環車禍，公司還要他負擔1萬多元車險，他忍無可忍，辭職上街頭。

遊行提出6大訴求：一、公投護勞權，還7天國假，反過勞修惡，制定防災假；二、基本工資一次漲足2萬8000元，每年加薪10％；三、勞保年金維持現制，反對血汗長照；四、保障公共服務受僱者勞動權利；五、擴大工會組織率，保障工會活動權；六、監督事業單位治理，勞工董事法制化。勞動部僅在低薪問題、擴大工會組織2項目有正面回應，表示正在研訂《最低工資法》，也已在進行《工會法》修法方向評估作業；至於公投護勞權、勞保年金維持現制、勞工董事法制化等3項訴求，勞動部皆否定，「保障公共服務受僱者勞動權利」此一訴求則未獲回應。

(中國時報)

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