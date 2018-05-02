桶裝瓦斯漲 家戶月支多36元

近期桶裝瓦斯價格表

友善列印
中國時報
／台北報導

氣價漲聲響起！國際油價攀升，不但牽動油價連3漲，氣價也撐不住了。中油昨宣布，5月桶裝瓦斯每公斤調漲0.9元，每桶價格調漲18元，以一般家戶月用2桶計算，每月多支出36元；連3個月未動的天然氣也調漲，平均漲幅2.99％，以家庭用戶每月平均用量30至45立方公尺計算，每月增約9.3元至13.95元開支。

相較元月 小吃攤仍省千元

國內瓦斯售價，今年以來先是3月降價一次後，4月未調，如今5月一口氣每公斤漲0.9元，超出外界預期的0.5元，中油主管表示，瓦斯是依液化石油氣國際合約價格（CP）調整，之前外界未以當月最後日期推估所以並不準確。

對於外界質疑這波調漲，讓每月瓦斯用量約15～20桶的小吃攤，每月開業成本大增，恐受衝擊，但中油解釋，與元月家用桶裝瓦斯每公斤售價26.69元相較低了3.6元，亦即每桶少72元，以20桶推估，小吃攤成本降1440元，多少還可省些開支。

連3個月未調整的天然氣，中油主管指出，5月依天然氣價格公式計算，平均調漲2.99％，其中公用天然氣事業NG（1）每立方公尺調漲0.31元，以家庭用戶每月平均用量約30至45立方公尺計算，每月增加約9.3元至13.95元。

天然氣漲2.99％ 月增14元

石化業者預期，由於國際油價在5月份應處於高檔盤整期，相對反應較即時的桶裝瓦斯，6月價格即使調漲，但漲幅空間有限，且就過去歷史經驗，夏季瓦斯用量少，價格也多相對平穩。至於，反應國際油價過去3至6個月均價的天然氣，推估未來還會有一波漲幅，惟囿於天然氣3個月漲幅不能超過6％規範下，未來2個月天然氣即使上漲，漲幅也不會超過3％。

(中國時報)

衛福部拍板 全職居服員 月薪32K… 新油價公式 一周內審議

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。