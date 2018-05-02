桶裝瓦斯漲 家戶月支多36元

2018年05月02日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

氣價漲聲響起！國際油價攀升，不但牽動油價連3漲，氣價也撐不住了。中油昨宣布，5月桶裝瓦斯每公斤調漲0.9元，每桶價格調漲18元，以一般家戶月用2桶計算，每月多支出36元；連3個月未動的天然氣也調漲，平均漲幅2.99％，以家庭用戶每月平均用量30至45立方公尺計算，每月增約9.3元至13.95元開支。

相較元月 小吃攤仍省千元

國內瓦斯售價，今年以來先是3月降價一次後，4月未調，如今5月一口氣每公斤漲0.9元，超出外界預期的0.5元，中油主管表示，瓦斯是依液化石油氣國際合約價格（CP）調整，之前外界未以當月最後日期推估所以並不準確。

對於外界質疑這波調漲，讓每月瓦斯用量約15～20桶的小吃攤，每月開業成本大增，恐受衝擊，但中油解釋，與元月家用桶裝瓦斯每公斤售價26.69元相較低了3.6元，亦即每桶少72元，以20桶推估，小吃攤成本降1440元，多少還可省些開支。

連3個月未調整的天然氣，中油主管指出，5月依天然氣價格公式計算，平均調漲2.99％，其中公用天然氣事業NG（1）每立方公尺調漲0.31元，以家庭用戶每月平均用量約30至45立方公尺計算，每月增加約9.3元至13.95元。

天然氣漲2.99％ 月增14元

石化業者預期，由於國際油價在5月份應處於高檔盤整期，相對反應較即時的桶裝瓦斯，6月價格即使調漲，但漲幅空間有限，且就過去歷史經驗，夏季瓦斯用量少，價格也多相對平穩。至於，反應國際油價過去3至6個月均價的天然氣，推估未來還會有一波漲幅，惟囿於天然氣3個月漲幅不能超過6％規範下，未來2個月天然氣即使上漲，漲幅也不會超過3％。

(中國時報)