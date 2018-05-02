2018年05月02日 04:10 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

台中市民專屬的花博卡1日繽紛亮相！卡片由知名設計師方序中操刀，注入在地連結的植物、建築、河流及各種對台中的想像，更運用四方連續圖，讓卡片上下左右可相互拼接，展現人與人、人與城市相互連結的概念。市長林佳龍表示，花博卡申請已突破100萬張，保證申請花博卡不會洩漏個資。

2018台中世界花卉博覽會將於11月3日開幕，市長林佳龍昨日與知名設計師方序中、悠遊卡股份有限公司董事長林向愷、花博吉祥物「石虎家族」及悠遊卡吉祥物BeBe，一同公布花博卡的設計樣式；卡片外型好似花生的繽紛色塊，如同好事不斷「花」生，讓市民感受幸福、感謝自然。

林佳龍當場宣布花博卡申請突破100萬張消息，他說，台中市的花博卡昨正式公開亮相，由方序中精心設計融入許多台中的元素，包括市樹五葉松、市花山櫻花等，花博卡設計令人滿意，且市民申辦花博卡已超過100萬張，達到101萬人申辦。

林佳龍指出，台中市舉辦花博透過花博卡凝聚市民認同及城市光榮感，盼透過花博卡連結共好，傳達台中城市定位與舉辦花博的理念；期待這張精心設計的花博卡能夠獲得各界喜愛，是張值得珍藏兼具設計美學的卡片，市府也會對非台中市民設計與花博購票相關的卡片。

方序中表示，他一直很喜歡台中，他思考設計花博卡如何連結花、生活與記憶，設計上運用曲線、色彩搭配並加入台中元素，形成卡片的圖樣；花博卡突破平面思維，採用「四方連續」手法，讓每張卡都能和另1張卡拼在一起，盼持卡市民能與家人、朋友一起拼出屬於自己的畫面，共同迎接花博盛事到來。

交通局長王義川強調，花博卡是委託悠遊卡公司辦理，這是間歷史悠久的公司，在國際上的資安認證均獲通過，發卡量已幾千萬張，記名卡數量不計其數，有關個資保護的問題，請市民放心。申請花博卡沒有年齡限制、不用帶證件且完全免費，只要設籍台中市的市民，都可自行前往各區公所辦理，待製卡後再通知領卡。

(中國時報)