好市多15噸藍莓 農藥超標

好市多「科克蘭冷凍藍莓」，因殘留農藥馬拉松達0.02ppm，較標準值超標1倍遭海關攔下。（食藥署提供）

友善列印
中國時報
／台北報導

衛福部食藥署昨公布最新一批、共計10件的邊境查驗不合格產品名單，當中一款總重1萬5240公斤的好市多「科克蘭冷凍藍莓」，因殘留農藥馬拉松達0.02ppm，較標準值超標1倍遭海關攔下，面臨退運或銷毀命運，並未流入市面，這也是好市多連續3周，有進口水果因農藥超標而在海關遭到攔截。

好市多連三周發生進口水果出包事件，日前從美國進口的兩批「DRISCOLL’S覆盆子」，就遭食藥署於上月17日、24日公布，違規殘留農藥必芬蟎，總計502公斤的產品全數遭到退運或銷毀，此次是連續第3周進口水果出包；資料顯示，好市多昨日遭公布不合格的進口冷凍藍莓，是於今年3月自美國進口，總計超過15公噸的冷凍藍莓，因殘留農藥馬拉松超標而遭海關攔下。

此外，有「全世界歷史最悠久茶品牌」之稱的英國皇室御用唐寧茶（TWININGS），台灣英聯食品飲料公司於今年2月、3月，各從波蘭進口1批該品牌的「皇家伯爵茶」，此次也均遭驗出殘留農藥賽果培0.06ppm、較容許值超標2成，總計1152公斤產品全數被海關攔下，未流入市面。

食藥署北區管理中心副主任鄭維智說，國外日前曾出現冷凍藍莓輻射超標的情形，食藥署隨即啟動滾動式調整，將進口的藍莓產品列為「逐批檢驗」項目，此次好市多進口的冷凍藍莓，就是在逐批檢驗下，發現農藥殘留超標；至於上兩周均違規的覆盆子產品，好市多未來若再進口，也得接受逐批查驗，而非一般的抽樣查驗。

(中國時報)

台中花博卡繽紛亮相

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。