好市多15噸藍莓 農藥超標

2018年05月02日 04:10 中國時報 倪浩倫 ／台北報導 ／台北報導

衛福部食藥署昨公布最新一批、共計10件的邊境查驗不合格產品名單，當中一款總重1萬5240公斤的好市多「科克蘭冷凍藍莓」，因殘留農藥馬拉松達0.02ppm，較標準值超標1倍遭海關攔下，面臨退運或銷毀命運，並未流入市面，這也是好市多連續3周，有進口水果因農藥超標而在海關遭到攔截。

好市多連三周發生進口水果出包事件，日前從美國進口的兩批「DRISCOLL’S覆盆子」，就遭食藥署於上月17日、24日公布，違規殘留農藥必芬蟎，總計502公斤的產品全數遭到退運或銷毀，此次是連續第3周進口水果出包；資料顯示，好市多昨日遭公布不合格的進口冷凍藍莓，是於今年3月自美國進口，總計超過15公噸的冷凍藍莓，因殘留農藥馬拉松超標而遭海關攔下。

此外，有「全世界歷史最悠久茶品牌」之稱的英國皇室御用唐寧茶（TWININGS），台灣英聯食品飲料公司於今年2月、3月，各從波蘭進口1批該品牌的「皇家伯爵茶」，此次也均遭驗出殘留農藥賽果培0.06ppm、較容許值超標2成，總計1152公斤產品全數被海關攔下，未流入市面。

食藥署北區管理中心副主任鄭維智說，國外日前曾出現冷凍藍莓輻射超標的情形，食藥署隨即啟動滾動式調整，將進口的藍莓產品列為「逐批檢驗」項目，此次好市多進口的冷凍藍莓，就是在逐批檢驗下，發現農藥殘留超標；至於上兩周均違規的覆盆子產品，好市多未來若再進口，也得接受逐批查驗，而非一般的抽樣查驗。

(中國時報)