2018年05月02日 04:10 中國時報 蔡惠芳 ／台北報導 ／台北報導

「買不如租」，造成天龍國的住宅租金「一漲不回頭」，租金指數甚至已飆破歷年新高點。最新統計顯示，台北市住宅租金持續9年呈現攀升，累計這10年租金漲幅達5.6％；業者痛批，這4、5年政府持續打房，打到「房價下跌、但租金卻逆勢攀升」，變成年輕人買不起、也租不起房的畸形現象，當前住宅政策徹底失敗。

指數漲至101.24點 創新高

根據台北市政府主計處的最新統計，截至2018年3月底止，台北市住宅租金指數已攀升至101.24點，年漲幅為0.56％，創下歷年來最高指數紀錄。

台北市主計處統計顯示，台北市住宅租金指數歷年來可以說是漲多跌少，歷年來只有2009年當年下跌0.24％，至95.88點；不過自此之後，到2018年3月，一路連漲9年，沒有回頭，從2009的租金指數95.88，一路漲到今年3月截止的101.24。拉長到最近10年，住宅租金指數累計漲幅已達5.6％。

再看內政部實價登錄資訊的全台6都租金行情，同樣也跟台北市一樣，呈現年年大漲局面。全台6都近5年來，住宅租金持續攀升，至2017年底6都住宅租金單價上漲0.3％~2.3％。

永勝資產管理公司總經理徐銘達分析，這幾年房價已紛紛下修，但住宅租賃市場卻需求殷切、租金逆勢上漲，形成「房價下跌、但租金卻逆勢攀升」的怪異現象。結果年輕人，不僅買不起房、連租房也租不起。

他分析這種畸形現象，主要原因不外是消費者「買不如租」、房價漲、房屋稅和地價稅等不動產持有成本也漲，造成房東紛紛轉嫁，這是帶動租金行情飆升的三大推手。

房市黯淡 房屋地價稅雙漲

徐銘達表示，很多房價高點進場時的投資客，紛紛改當包租公、包租婆，為了拉高租金報酬率，便於日後脫手，台北市就有很多20坪房子大手筆裝潢，致1坪租金動輒1,000元，也使得租金行情「貴森森」。

淡江大學教授莊孟翰分析，近年房價下跌、下修幅度普遍有5%~1成5不等，但房租卻逆向上漲，主要「買不如租」人多，加上房屋稅和地價稅持續墊高房東的不動產持有成本，房東轉嫁給房客；而且，去年政府實施租屋新制，規範房東不得限制房客把租金支出申報扣抵所得稅，也不得禁止遷入戶籍，讓全台多達9成以上房租所得不願報稅、又怕房客去檢舉的房東族，浮上檯面，不少房東紛紛找藉口漲租所致。

(中國時報)