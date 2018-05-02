520倒數 集團股帶頭衝

友善列印
中國時報
／台北報導

總統蔡英文就職2周年腳步逼近，上周由遠東新及長榮兩檔集團龍頭股帶頭衝鋒，揭開520集團股慶功序幕。法人指出，老牌傳產集團因旗下公司各擁題材，再加上股價相對偏低，成為壽險、基金在520前卡位的重點指標。

此外，傳產集團包括永豐餘、華新、裕隆、力麗等也各展神威，旗下一軍股則有永豐金、華新、裕融及力鵬等也都轉趨強勢。

中美貿易衝突自4月下旬開始白熱化後，台股上周一度跌破年線關卡，所幸在周一終於出現彈升力道，並在4月底收復年線大關；官股券商一度銜命護盤抑制空頭氣焰，集團股亦獲法人加持拉升股價。

台新投顧副總經理黃文清表示，4月底在政策作多及集團股走揚動能升溫下，搭配蔡政府全力推動5+2產業發展政策，520概念股呼之欲出；值得注意的是，近期將有420億元勞退基金入市，集團股及政策面加持股可望浮上檯面。

統一投顧董事長黎方國指出，傳統集團股今年不乏優質、高殖利率或轉機題材的三大題材，其中遠東集團旗下遠東新及遠百今年持續獲法人買超，此外，尚有亞泥、東聯及裕民3月來漲幅都表現不俗。

至於沈潛很久的長榮海運股價，黎方國說，受到大陸出口需求回溫、主要航線裝載率提升的帶動，再加上目前正逢美國線合約價的訂約重要時期，航商挺價意願強烈，因此上周順利調漲運價，平均漲幅超過10％，吸引三大法人進場承接。

日盛投顧總經理李秀利表示，老牌的華新集團今年旗下個股表現紅不讓，指標股華新科受惠電容及晶片電阻漲價及缺貨題材，今年來股價漲幅高達78.57％，近1個月來亦大漲57.56％；此外，華新為該集團龍頭，目前台灣產能利用率已經滿載，大陸高爐最大年產能約30萬噸，產能利用率約80％，預計2018年將提高到90％，營運持續樂觀。

(中國時報)

北市房租 連漲9年 3業者獲籌設 星宇航空2020開航

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。