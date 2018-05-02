520倒數 集團股帶頭衝

2018年05月02日 04:10 中國時報 劉家熙 ／台北報導 ／台北報導

總統蔡英文就職2周年腳步逼近，上周由遠東新及長榮兩檔集團龍頭股帶頭衝鋒，揭開520集團股慶功序幕。法人指出，老牌傳產集團因旗下公司各擁題材，再加上股價相對偏低，成為壽險、基金在520前卡位的重點指標。

此外，傳產集團包括永豐餘、華新、裕隆、力麗等也各展神威，旗下一軍股則有永豐金、華新、裕融及力鵬等也都轉趨強勢。

中美貿易衝突自4月下旬開始白熱化後，台股上周一度跌破年線關卡，所幸在周一終於出現彈升力道，並在4月底收復年線大關；官股券商一度銜命護盤抑制空頭氣焰，集團股亦獲法人加持拉升股價。

台新投顧副總經理黃文清表示，4月底在政策作多及集團股走揚動能升溫下，搭配蔡政府全力推動5+2產業發展政策，520概念股呼之欲出；值得注意的是，近期將有420億元勞退基金入市，集團股及政策面加持股可望浮上檯面。

統一投顧董事長黎方國指出，傳統集團股今年不乏優質、高殖利率或轉機題材的三大題材，其中遠東集團旗下遠東新及遠百今年持續獲法人買超，此外，尚有亞泥、東聯及裕民3月來漲幅都表現不俗。

至於沈潛很久的長榮海運股價，黎方國說，受到大陸出口需求回溫、主要航線裝載率提升的帶動，再加上目前正逢美國線合約價的訂約重要時期，航商挺價意願強烈，因此上周順利調漲運價，平均漲幅超過10％，吸引三大法人進場承接。

日盛投顧總經理李秀利表示，老牌的華新集團今年旗下個股表現紅不讓，指標股華新科受惠電容及晶片電阻漲價及缺貨題材，今年來股價漲幅高達78.57％，近1個月來亦大漲57.56％；此外，華新為該集團龍頭，目前台灣產能利用率已經滿載，大陸高爐最大年產能約30萬噸，產能利用率約80％，預計2018年將提高到90％，營運持續樂觀。

(中國時報)