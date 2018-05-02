3業者獲籌設 星宇航空2020開航

2018年05月02日 04:10 中國時報 王思慧 ／台北報導 ／台北報導

國內航空業近期發展活絡，交通部民用航空局除上周發給星宇航空籌設許可外，另有騰達、灣捷兩家普通航空業也獲准商務專機的經營籌設。星宇航空已在本周ㄧ向經濟部提出公司設立申請，預計2020年開航。

民航局副局長方志文表示，3家業者取得籌設許可後，均進入籌設期，星宇航空籌設期為2年，騰達、灣捷籌設期為1年。在籌設期內，星宇航空必須先向經濟部辦理公司登記，在確認實收資本額到位後，才能進入民航局的航機務五階段審查，完成五階段審查後，業者即可申請民用航空運輸業許可證。另外2家普通航空業者於完成公司登記、航機務五階段審查、海關登記等籌設工作後，即可向交通部申請核發普通航空業許可證。

目前國內普通航空業者，有鴻海集團負責人郭台銘投資成立的華捷商務航空、飛特立航空、前進航空、凌天航空及大鵬航空等，分別經營私人包機、商務專機、醫療包機、空拍攝影等業務。

前中華航空董事長趙國帥設立騰達航空，致力構建企業商務、維修與地勤代理服務合作平台，陸續與機場相關航空業者協商航空器維修、地勤代理業務，將爭取商務專機擁有者，代理維修與商務專機營運。

灣捷官網表示，主要業務包含私人飛機託管服務、飛機買賣、飛機維修，提供具備豐富飛行經驗的機師與空服員，並可調度位於世界各地的私人飛機資源。

(中國時報)