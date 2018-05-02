敬鵬13噸化學原料 疑禍首

敬鵬大火奪走5名消防員性命，消防員工作權益促進會1日到內政部陳情，希望盡速修法，要求雇主必須在火災現場，明確主動告知是否有危險化學物質，否則就得重罰。（趙雙傑攝）

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中國時報
／桃園報導
敬鵬火警告一段落，1日火調人員進入火場1樓採證，但現場溫度過高，相機無法正常操作。（賴佑維攝）

敬鵬大火奪走5警消性命，倖存的警消呂宗郁、林尉熙還在與死神搏鬥，消防人員質疑，造成這起重大火警的主因，係敬鵬火警當天進料約13噸的化學物質所致，由於無需申報，警消搶救時根本搞不清楚火場狀況，大量化學原料也影響救災；不過，礙於火場最高溫約80度，將待廠房降溫後，方能進行後續鑑識調查工作。

死因調查 1個月完成

桃園地檢署1日與法醫研究所人員前往中壢殯儀館解剖7人遺體，釐清呼吸系統是否有卡碳，並化驗血液中一氧化碳濃度，初步報告預計1個月後完成。檢方調查，7名死者中除了1名移工被燒成焦屍，得再做DNA檢定外，其餘6人遺體皆完整，經初步調查有遭掉落物砸到，但無明顯壓損、燒灼痕跡，僅皮膚上有炭塵，有可能是逃生路線被阻斷，最後氧氣瓶耗盡窒息。

檢方表示，初步認定起火點是在敬鵬三廠，2罹難移工則陳屍在敬鵬二廠4樓，過程中有充分逃生時間，據敬鵬員工證述，很有可能是因酒醉昏睡，導致沒有發現火勢蔓延而葬生火窟，1日解剖也有採集2人血液，了解是否因為酒醉罹難。

有警消質疑，敬鵬在火警當天進貨約13噸的化學物質，疑因化學物質擴大災情，更讓周遭的河川受到嚴重汙染。敬鵬4月28日進貨品項包括存放在三廠4樓7010公斤鹽酸、3680公斤超粗化藥水、2240公斤蝕刻液，不少消防員都被強酸噴到，皮膚都有紅腫反應，也因此不敢派員進入救災，導致大火悶燒，讓周遭空氣品質差了好幾天。

溫度高 無法進廠勘驗

桃園市經發局指出，這批原料包含鹽酸、硫酸，依規定業者不需申報，但警消呼籲未來應修法列管。

由於現場溫度還是太高，且建築環境仍不穩定，就連消防火調人員都只能在1樓待5分鐘就得撤出，檢方尚無法進廠勘驗，待廠內溫度下降、環境安全性確認後就會進廠勘驗。

另外，呂宗郁、林尉熙復原狀況都持續進步，壢新醫院指出，林尉熙除意識尚未恢復外，其他生命徵象穩定進步中，希望大家繼續幫他集氣；呂宗郁則在國軍桃園總醫院治療，復原狀況良好，但仍插管中。

(中國時報)

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