消防署長堅稱 沒有救錯棟

2018年05月02日 04:10 中國時報 郭建伸 、 周毓翔 ／綜合報導 ／綜合報導

敬鵬大火造成消防員不幸罹難，但消防署副署長江濟人日前強調沒有救錯棟，卻說錯移工罹難位置，被外界質疑「狀況外」。對此，消防署長陳文龍昨表示，如果以結果論來看，移工確實不在三廠，但當時資訊不完整，不認同外界「救錯棟」的說法。

針對外界救錯棟才導致消防員不幸殉職的說法，陳文龍說，罹難的消防員晚上9點半到現場後，發現三廠的5樓有冒煙，並傳出有人受困，於是就先從三廠1樓進入；後來才接獲通報移工是住在二廠4樓，由於二、三廠是連通的，且一開始傳出的訊息是三廠有人受困，不能說這是錯。

陳文龍強調，因為一開始資訊不清楚，「沒有救錯棟的問題，因為三廠有起火，也傳出有人受困」；如果用結果論來看，移工確實不在三廠，而消防員一開始資訊不清楚，但三廠確實已經起火冒煙。

至於江濟人稱移工是在敬鵬三廠罹難，但被發現的地方明顯是二廠，陳文龍昨替江緩頰，表示江可能一時口誤說錯。

由於消防員工作權益促進會呼籲，應修法讓業者主動通報火場內危險物品分布資訊，並開放警消組工會。

陳文龍說，救災一定是先確保自己安全後才救人，如果事故現場都沒有人，而且又很危險，消防員當然可以不必衝火場，現場指揮官可自行調度；消防員組工會牽涉到勞動法規，權責不在消防署，且消防署一直樂觀其成。

(中國時報)