藥物遺失得自費千元起跳

2018年05月02日 04:10 中國時報 魏怡嘉 ／台北報導 ／台北報導

6月1日起，病患若遺失藥物要重看門診領藥，健保將不再重複給付診察費及藥費，如此一來，民眾如果到醫學中心重看病、領藥，加上掛號費，恐自費千元起跳；另病患住院不用再押健保卡，醫院查驗後即可歸還，以方便病患因病情需要持卡外出就診。

健保署近日公告修正「全民健康保險醫療辦法」，其中有多項與民眾權益相關。根據健保署統計，過去健保重複用藥中，以高血壓藥最高，其次是降血糖藥、降血脂藥、抗思覺失調藥、安眠鎮靜藥及抗憂鬱藥物等6項。平均1個月有6500人遺失藥品重複領藥，其中又以老人病患最多，新制上路後，1年受影響人次約9萬。

健保署醫管組組長李純馥表示，為抑制藥品重複開立浪費，健保署已建置雲端藥歷檔供醫師開立藥物時檢視，且對醫學中心及區域醫院，針對前述6項藥品重複開立加強核刪，但對慢性病連續處方箋則不計入重複用藥，主要因為病患遺失藥物時有所聞，無法歸責醫院，為提醒持慢箋民眾負起藥品保管的責任，此次修法，明訂民眾領藥後，若藥品遺失或毀損，再就醫的醫療費用，健保不予給付。

另過去僅允許慢性病須長期、定期用藥的行動不便或遠洋漁船作業人員，才可以代領藥，自6月1日起，放寬新增因精神障礙或心智缺陷而受監護或輔助宣告，以及失智者，均可得由他人代為陳述領藥。

此外，考量未滿14歲的民眾尚未請領國民身分證，或因健保卡上沒有照片，以往需以戶籍謄本當作證明，即日起，增列切結方式取代，以方便未滿14歲兒少就醫。

(中國時報)