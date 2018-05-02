3歲童染腸病毒重症 今年首例

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中國時報
／綜合報導

疾管署1日公布國內新增1例腸病毒71型併發重症個案，為南部1名3歲男童，4月上旬出現發燒、嘔吐及抽搐等情形收治住院，所幸治療後已出院，為今年首例腸病毒71型重症病例，但男童就讀的托兒所隱匿病情延誤通報挨罰3000元。

另外，麻疹疫情部分，本周是關鍵觀察期，若無出現病例，虎航麻疹群聚可宣布結束，林口長庚院內麻疹群聚部分，則須監測至本月14日。

疾管署副署長羅一鈞表示，3歲男童平時活動地以住家及幼兒園為主，潛伏期間曾有國內旅遊史，男童父親3月下旬曾有發燒及喉嚨痛症狀，其餘接觸者無疑似症狀，不排除男童因家庭接觸者或其他無症狀帶原者導致感染發病。

男童就讀的托兒所企鵝班也停課1周，但所方第一時間未主動通報，違反《腸病毒通報及停課》規定挨罰3000元，20名同學經追查並無疑似腸病毒症狀。

另近期校園水痘群聚事件有增加的情形，國內上周水痘健保門診就診達873人次，較去年同期645人次高，以北部和中部較為明顯，主要為5到14歲兒童及青少年。

羅一鈞表示，近4周共通報12起水痘群聚事件，其中11起為校園群聚，以國小通報案件最多，其次為幼兒園，呼籲學校與家長應留意學童健康情形，落實生病不上課，防範疫情發生。

至於麻疹疫情方面，根據疾管署統計，今年國內累計24起麻疹病例，其中13人為台灣虎航麻疹群聚感染，4例為林口長庚醫院院內群聚感染，總接觸者共列8448人，其中4950人已解除追蹤，其餘最遲將追蹤到本月14日。

羅一鈞指出，虎航麻疹群聚事件本周是關鍵觀察期，會密切監測所有的接觸者，如果無新增個案，可望將於本月7日宣布疫情結束；至於林口長庚醫院麻疹院內群聚感染事件，則會追蹤至14日。

(中國時報)

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