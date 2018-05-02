美防科研外洩 對陸學者設限

2018年05月02日 04:10 中國時報 陳文和 、 江靜玲 ／綜合報導 ／綜合報導

陸美兩大經濟體貿易摩擦加劇!《紐約時報》指出，白宮憂懼大陸掌握高超技術能力，且懷疑陸在美研究人員從事間諜活動，正考慮採取嚴厲措施阻止陸公民投入美大學與研究所敏感研究。這是繼向中興、華為開刀後，川普當今再度劍指「中國製造2025」。川普還在推特強調，美中貿易赤字和北韓問題很像，早就應該解決。「美國有巨大潛力，一切都會搞定」。

陸研究員曾遭FBI調查

紐時的報導指出，陸方4月傳出測試了一種或為重大突破的匿蹤技術，可使一般戰機突然從雷達螢幕上消失。而這可能歸功於2008年參與杜克大學實驗室類似研究的一名陸方人員，在美取得相關技術。該員曾遭美聯邦調查局（FBI）調查，但未被控罪。他回陸後成為億萬富豪，更設立研究機構，從事與他在杜克大學的研究相關的計畫。

擬發給特定種類護照

鑑於此，白宮研議對陸公民赴美設限，包括限制發給特定種類護照，及大舉以法規限縮陸方研究人員在美企業、大學院校，投入軍事與情報相關計畫。估計陸在美博碩士班研究生、博士後研究人員與高科技公司員工將受最大影響。當前約有100多萬名外籍學生在美國深造，而其中約有三分之一來自大陸。

雖具體細節仍未明朗，但某些措施似針對「中國製造2025」，意在箝制陸美研究人員共同研發先進材料、人工智慧、尖端微晶片、軟體、電動車等高端技術。美當局認為陸對其國家安全，威脅與日俱增，有必要採取抗衡作為，前述防堵方案只是一部分。

在陸美技術爭霸與貿易摩擦白熱化的氛圍中，白宮4月30日宣布，川普將派代表團於5月3日和4日訪陸，成員包括經貿「四大金剛」商務部長羅斯、貿易代表萊蒂澤、白宮國家經濟委員會主席庫德洛、白宮國家貿易委員會主席納瓦洛，以及美國駐中國大使布蘭斯塔德、財政部長穆欽、白宮國家經濟委員會副主席艾森斯坦等人。

《華爾街日報》指出，陸屆時將以高規格接待美經貿代表團。陸國家主席習近平將親自接見美官員，北京有意承諾削減關稅、對貿易規範鬆綁，甚至會有更多友善行動，化解兩國貿易爭端。

華府觀察家指出，美訪陸代表團成員兼容了傾向支持自由貿易的「理智派」（穆欽和庫德洛），及主張對陸強硬的「鷹派」（萊蒂澤、羅斯和納瓦洛），再次凸顯川普慣用軟硬兼施、虛實兩手策略。川普月初曾推文稱，即使陸美貿易存有紛爭，他和陸國家主席習近平永遠都是朋友。他日前樂觀認為，雙方有「很好的機會」可就貿易問題達協議。

但美商務部下令禁止美企業7年內向陸重要電信設備商中興通訊（ZTE）出售敏感技術，意圖阻礙陸在5G網路占上風。

聚焦「中國製造2025」

《紐約時報》指出，儘管陸籲雙方保有靈活性，但參與人士透露，北京當局將拒絕討論川普兩項最強硬要求，一是強制要求陸斥資1000億美元，縮減每年對美3750億美元貿易順差，二是要求陸削減 「中國製造2025」計畫的3000億美元總投資金額。「中國製造2025」產業升級計畫，旨在提升陸人工智慧、半導體、電動汽車和商用飛機等先進技術。

陸方若真的拒絕這兩項最棘手要求，談判氣氛勢必遭破壞。華府觀察家指出，美陸立場相距甚遠，陸領導人對雙方本周談判能否達成共識，抱持懷疑態度。陸官員可能下月赴華府與美談判。

(中國時報)