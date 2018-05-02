鋼鋁稅豁免名單 台日沒份

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中國時報
／綜合報導

美國總統川普3月簽署法案，向進口鋼鐵和鋁材加徵關稅，加拿大、墨西哥、歐洲聯盟等7個國家和地區獲暫時豁免，限期原本於5月1日屆滿，不過白宮4月30日宣布，延長加、墨、歐盟的豁免限期至6月1日，至於南韓、巴西、阿根廷和澳洲則已經與美方達成協議。而台灣和日本均仍未列入暫時豁免名單。

上次赴美爭取國家豁免的行政院政務委員鄧振中表示，台灣仍持續與美國交涉，積極爭取列入國家豁免名單。經濟部國際貿易局副局長徐大衛則說，目前已針對美國疑慮研擬因應方案，但實際施行仍須視與美國諮商談判結果而定。

白宮4月30日正式宣布與南韓達成貿易協議，按照美韓官員於3月宣布的內容，美國將限制南韓每年進口268萬噸鋼鐵，相等於在2015年至2017年期間，南韓每年平均輸美鋼鐵總量的七成，以換取豁免繳交鋼鋁關稅。白宮方面另稱，與阿根廷、澳洲和巴西「已達成基本協議」。

日本、大陸和俄羅斯原本就是進口限制對象。對於日本仍未獲美方豁免，日本經濟產業相世耕弘成1日表示「極為遺憾，將堅決對美國開展工作，繼續要求豁免。」日本首相安倍晉三在4月的「川安會」上要求豁免，但川普總統堅稱只要美日貿易磋商未達成協議，就不會予以豁免。

歐盟雖獲延長豁免，但其態度是，一旦成為美方進口限制對象，將採取對抗措施。德國政府副發言人費茲表示，原則上德國仍期望能獲得永久豁免。如果美國與歐盟談判不能在月底前達成協議，恐將發展成激烈貿易糾紛。

(中國時報)

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