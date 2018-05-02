拚體育觀光 簡化陸客小三通

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中國時報
／台北報導

內政部長葉俊榮昨赴金門考察時宣布，為持續促進離島地區觀光發展及增進交流便利性，即日起一般大陸地區人民赴小三通地區從事馬拉松、海泳及鐵人三項等體育活動均得以「小三通」旅行事由申請入境。

葉俊榮表示，內政部為持續提升陸客赴小三通地區旅遊意願，今年元旦起「簡化小三通個人旅遊申請不需檢附G簽注」、「小三通藝文商務交流審查時間由5個工作日縮短為3個工作日」，以及「放寬大陸地區人民(信眾)若單純赴小三通地區從事宗教活動，或是參加馬拉松非全馬以上項目、非競賽類之海泳，均得以小三通旅行事由申請」。今年3月31日公告再延長1年小三通落地簽規費調降至400元專案措施，期望刺激更多陸客入境。

內政部統計，實施迄今已逾3個多月，個人旅遊入境人數計1萬9313人次，與前年同期入境1萬7956人次相較，增長7.56％。內政部昨日宣布，進一步放寬大陸地區人民至小三通地區從事馬拉松、海泳及鐵人三項等體育活動均得以小三通旅行事由申請，是在原先的基礎上進一步擴大。

不過，移民署表示,大陸地區人民在中共黨務、軍事、行政或其他公務機關任職者，不適用相關規定。參加涉及跨境、例如金廈泳渡，或國際運動總會授權賽事、如世錦賽、亞錦賽等，仍應申請小三通藝文商務交流事由。

(中國時報)

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