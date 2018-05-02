文在寅誇川普 應得諾貝爾和平獎

2018年05月02日 04:10 中國時報 蔡致仁 、 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

金正恩形象大翻轉

美國有線電視新聞網報導指出，北韓領袖金正恩同意與美國總統川普在板門店停戰村會面。這是南韓總統文在寅說服金正恩的結果。文在寅並投川普所好，稱川普應該獲得諾貝爾和平獎。

另外，南韓媒體也披露，文在寅4月30日在青瓦台主持會議時，談到日前在板門店和平之家舉行的「文金會」。文在寅使用8個字描述對北韓領袖金正恩的印象：「坦白直率、謹守禮儀」。這顯示金正恩首度在國際舞台上演的公關大戲，獲得初步成功。

金正恩的年紀足足比文在寅小31歲，因此以禮儀對待身為長輩的文在寅。南韓警衛處處長周英勛提到，文在寅總統夫婦和金正恩夫婦坐電梯前往晚宴場所時，「金正恩委員長用手勢示意文在寅總統先坐（電梯）。當夫人李雪主想坐電梯時，金正恩委員長悄悄拉住她的手，讓金正淑女士先坐」。文在寅表示，金正恩「坦白直率、謹守禮儀」。

在「文金會」一天行程中，文金趁空檔2度密談。關於文在寅不帶隨從單獨與金正恩長在徒步橋密談44分鐘，青瓦台核心相關人士說，「主要是關於即將舉行的『川金會』話題。金正恩委員長提問，文在寅總統回答」。

南韓統一部部長趙明均說，結束徒步橋對話後返回「和平之家」時，文在寅總統也曾不帶隨從與金正恩單獨面談了十多分鐘。除了川金會，兩人也談到首腦熱線和共同舉辦體育賽事。

東北亞局勢巨變，日本首相安倍晉三昨日宣布，日中韓三國元首峰會將於9日在東京舉行，這將是南韓總統文在寅上任後首次訪日，也是日本將釣魚台列嶼國有化之後，大陸總理首次訪問日本。預料三方會將焦點放在論朝鮮半島無核化和加強經貿交流抵抗貿易保護主義上。

安倍在記者會上表示，中國國務院總理李克強將於8日至11日作為「國家貴賓」來訪。安倍指出，「今年是《日中和平友好條約》締結40周年，日中關係將深化。

(中國時報)