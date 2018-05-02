7旬婦餵雞遇煞 裸屍貨櫃屋

彰化市一處雞寮的貨櫃屋驚傳命案，73歲老婦人前天下午被發現陳屍貨櫃屋地板，檢警研判應遭他殺，全力緝凶。（謝瓊雲攝）

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中國時報
／彰化報導

彰化73歲老婦人，前天出門餵雞後失聯，家屬遍尋不著，卻在雞寮旁貨櫃屋內發現老婦陳屍倒臥地板，全身赤裸僅剩褲子纏繞頸，警方初步發現老婦隨身皮包不見，下體疑有血跡，研判應遭他殺，至於是否熟人所為或遭劫財劫色，已組成專案小組全力緝凶。

門上鎖 隨身皮包不見

警方調查，老婦家境普通，與丈夫育有3名女兒，另有兩名女兒過繼出養；平日由丈夫接送前往距離住家附近3.5公里的雞舍餵雞，但因丈夫近日車禍行動不便，最近兩周都是由婦人前往。

前天下午，家人發現老婦去餵雞後遲未返家，遍尋不著後，女婿到雞舍外發現鐵皮大門深鎖，他敲壞鎖頭後破門而入，打開貨櫃屋，驚見岳母竟倒地慘死，馬上報案請求協助。

彰化縣消防局下午2點多獲報，隨即派員趕往該偏僻雞寮旁的貨櫃屋中，消防員發現老婦全身赤裸，已失去生命徵象。立即施以心肺復甦術急救，但仍沒有反應，在家屬同意下放棄急救，也不送醫，通報警方後續偵辦調查。

車流大 清查地緣關係

警方到場後除發現屋內物品並無凌亂掙扎或打鬥跡象，隨身皮包不翼而飛；而該雞寮地點位在國道3號下方的大肚溪畔，雖然人煙罕至，但該路段是連接彰化市與和美鎮之間的便道，每日來往車流頻繁，竟在白晝發生命案，令警方百思不解。

警方也發現，老婦原本身穿的長褲被脫下後纏繞在其頸項處，檢警相驗發現老婦脖子有勒痕擦傷痕跡，初步研判是遭外力勒斃致死，至於歹徒是否有地緣關係，婦人是否遭搶劫後殺害？或情殺命案？仍須進一步調查釐清，亦不排除歹徒故布疑陣，故意誤導檢警辦案。

檢警昨下午進行遺體解剖時，並再度重回案發現場調查，也指示採集下體分泌物，釐清有無遭到性侵；老婦女兒則不願受訪發言，但表示雞舍內應沒有值錢財物，不清楚是否有財物損失，也說母親沒有與人結冤，不知發生何事，檢警刻擴大調閱監視器追查。

(中國時報)

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