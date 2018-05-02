無照撞警害截肢 酒駕女判賠千萬

2018年05月02日 04:10 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

女子陳以恩前年7月再度酒駕，在行經台65線高架道路時，撞上正在執勤的新北市警蘆洲分局交通分隊警員陳昭宏，造成陳雙腿粉碎性骨折、右小腿遭到截肢。刑事部分，陳女二審被判2年10月，民事求償部分，新北地院昨判她與借她汽車的母親要連帶賠償陳昭宏1107萬餘元。全案可上訴。

陳昭宏得知陳女稱無力負擔賠償責任後，連聲嘆氣並停頓許久後表示，不知道該說什麼，其實他早就知道，只能依法律程序做追討動作，並無奈地說：「這是她應該要負責的」。

談到復健狀況，陳昭宏說，目前生活已能自理，平常會自主訓練，帶小狗出去散步、順便復健，預計7月回到工作崗位。

判決指出，34歲陳以恩2014年間就曾因酒駕被吊銷駕照並緩起訴1年，前年7月16日，陳女到北市喝酒，明知酒醉且沒有駕照，仍開著母親的車要返回桃園住處，結果在快速道路撞上正擺放交通錐的陳昭宏。

陳昭宏除要求法院重判，並求償1895萬餘元。一審將陳女判3年2月，高院改判2年10月。民事求償部分，陳女及母親認為求償金額太高，陳女並稱因離婚、育有2名小孩又無業，無力負擔。

法官認為，陳女無照酒駕肇事須負責任，其母借車也有過失，審酌陳昭宏的狀況，勞動能力減損53.5％，扣除已領的127萬元強制險，判陳及母親仍須共同負擔相關費用共計1107萬多元。

(中國時報)