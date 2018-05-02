鑑定師試車 撞飛老翁屍塊四散

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中國時報
／台南報導

38歲黃姓男子兩年前因毒駕遭吊銷駕照，昨天凌晨無照駕駛1輛奧迪汽車進行試車時，行經台南永康鹽行家樂福前，將穿越馬路的69歲蔡男撞死，當場屍塊四散。從事中古車鑑定的黃男坦言，事發前傍晚有吸1根「菸」，警方驗尿發現有K他命反應，依公共危險和過失致死罪嫌送辦。

警方指出，蔡男租屋在車禍處附近一間DVD出租店，夜間習慣運動散步，沒想到卻不幸在穿越馬路返家時，遭逢死劫。

這起駭人車禍發生在昨天凌晨零時許，車禍當下撞擊聲驚人，有民眾跑出來看到地上疑似有屍塊，嚇了一大跳，員警到場發現蔡男被撞得支離破碎，頭顱幾乎碎裂，不成人形，屍塊、斷肢沿線散落70公尺，讓人不忍卒睹，且警方勘查現場，未發現煞車痕跡，推論車速至少破百，比限速50公里超出2倍。

肇事黃男酒測值為零，警方查出，黃2016年間因使用毒品遭吊銷駕照3年，明年才期滿，車禍發生後，他疑受到極度驚嚇，一度蹲在一旁痛哭。監視器畫面可見，肇事過程僅2秒，撞擊力道驚人，導致蔡男猶如被「分屍」。

警方說，黃男在一家中古車行任鑑定師達10多年，他供稱開公司車在試車，「覺得油門怪怪的，所以上路試車，但玻璃紙太黑，沒看到有人準備穿越馬路。」

由於黃男尿液被驗出有毒品反應，他才坦承在前晚曾經吸1根K菸，至於是否因吸毒導致精神不濟肇事，檢警將進一步調查釐清。

(中國時報)

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