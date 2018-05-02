車牌藏愛 吳思瑤祕戀發福金城武

2018年05月02日 04:10 中國時報 顏翊晴／台北報導

踏入政壇10多年的民進黨美女立委吳思瑤，年過40依然小姑獨處，《周刊王》直擊，她近來與「國立台北科技大學」建築系助理教授、「台灣義築協會」副理事長楊詩弘，往來密切，兩人不僅車牌暗藏「真愛密碼」，楊詩弘9天內更5度直搗吳思瑤香閨！只是原擁有「義築金城武」封號的楊詩弘，似乎也難逃「幸福肥」的甜蜜魔咒，如今成了「發福金城武」！對此，吳思瑤表示：「我都40幾歲了，我有交朋友的自由，謝謝大家關心！」

陸軍601旅前副隊長勞乃成，因「阿帕契貴婦團」事件遭懲處休職2年，期間歷經彈劾與婚變風暴。據悉，勞乃成一度轉當導遊，去年在學長遊說下，和軍中學弟一起跳槽到「凌天航空」，負責駕駛被稱為「直升機界勞斯萊斯」的AW169型直升機，預計在今年9月投入救護飛行任務。對此，勞乃成與「凌天航空」至截稿前，皆無回應。

《時報周刊》報導，熱愛時尚的莫允雯，勇於嘗試新造型，唯獨不能接受瀏海，因為「瀏海看起來很柔弱，但我不是這種性格。」不過，她為了正在熱播的偶像劇《高塔公主》，「忍痛」剪了短瀏海，設計師下手前見她超不開心，硬生生灌了她一杯酒！《周刊王》本期附贈「電眼女神」章梓薰跨頁美照！更多精采內容，詳見今日「聯姻」上市的《周刊王》《時報周刊》。

(中國時報)