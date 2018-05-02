國土變革 先拆農地違規工廠

2018年05月02日 04:10 中國時報 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

內政部在4月底依法公告實施「全國國土計畫」，部長葉俊榮主持記者會盼藉此確立台灣的國土新秩序。根據計畫內容，在確保糧食安全的前提下，農地總量為74萬公頃至81萬公頃，且農地上的違規工廠，未來縣市政府須掌握未登記工廠資訊，擬定輔導或拆除計畫，避免農地上的違規工廠持續遍布。

未來將設國土保育區

全國國土計畫是國土規畫最上位的法定綱要性指導，未來根據土地資源特性，畫設國土保育、海洋資源、農業發展及城鄉發展等四大地區；其中6大變革，分別為加強國土保安、農地維護管理、輔導農地違規工廠轉型、推動鄉村整體規畫、強化地方主導空間計畫及尊重原民傳統文化。

葉俊榮說，內政部多次審議，4月26日審議完成，由行政院長賴清德批定，如期於4月30日正式公告實施「全國國土計畫」。

葉表示，為避免引發坡地災害或水源汙染，未來山坡地範圍內的「宜農、牧地」，若有水源涵養或土砂災害等環境敏感特性時，未來將會被畫設為「國土保育地區」。

內政部以「南投清境地區」為例，表示該地區目前是山坡地保育區農牧用地，又多屬山崩地滑的地質敏感區，考量災害破壞嚴重程度高；未來國土計畫將歸為「國土保育地區」第2類，允許有條件使用，並加強建築強度、防災治理等土地利用規定，保障公共安全。

此外，為解決農地上違規工廠問題，國土計畫也擬定，縣市政府須掌握未登記工廠資訊；以彰化鹿港水五金聚落為例，約700公頃的農地屬特定農業區，卻有約100公頃的工廠分布其中。

葉俊榮:確立新秩序

內政部指出，零星、新增的未登記工廠，應優先拆除或恢復原狀，其餘未登記工廠在安全、公平正義與合理前提下，經評估後得將屬於農產業相關之未登記工廠，畫設為農業發展地區；然屬與工業性質與地方產業鏈相關者，得畫設為城鄉發展地區。

《國土計畫法》於2016年5月施行，內政部依法於前天公布「全國國土計畫」，葉俊榮表示未來兩年要落實到各縣市府，意味各縣市府須在在2020年5月1日前公告縣市國土計畫；《國土法》依法施行6年內，各縣市政府應公告「國土功能分區」，亦即2022年5月1日前，「國土計畫法」將全面上路。

(中國時報)