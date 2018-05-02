吳音寧議會報告 陳景峻快閃

2018年05月02日 04:10 中國時報 陳燕珩 、 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

身兼北農董事長的副市長陳景峻。（本報資料照片）

台北農產運銷公司過年休市衍生諸多風波，讓北農總經理吳音寧與兼任董事長的北市副市長陳景峻關係緊張，日前陳景峻在議會答詢，被問及吳音寧適任理由，甚至直言「舉不出來」。兩人1日同赴議會工作報告，全程零互動，吳一開始報告，陳還隨即起身走人，遭外界解讀兩人心結難解。

北農爭議延燒數月，面對各界質疑，吳音寧先是扮起「神隱少女」，又在記者會放市府鴿子，反倒陪同農委會官員巡視市場，讓陳景峻多次公開表達不滿，雙方關係降至冰點。日前陳在議會答詢，被問及吳適任理由，直言「我舉不出來」，讓站在一旁的吳音寧尷尬不已。

日前市議員徐弘庭在議場詢問吳音寧，休市風波後與陳景峻互動如何？吳委婉說，有需要會跟董事長報告，但數不出報告次數，有時用公文往返，事後遭官員爆料，兩人根本零互動。甚至北市府官股董事跳出來說，吳專業沒有問題，是「姿態有問題」，指她應加強與陳的溝通互動。

昨北農赴市議會財建委員會工作報告，陳景峻在市政會議後到場，儘管坐吳音寧前方，兩人連招呼也沒打，輪到北農報告時，陳僅說業務部分由總經理負責報告，隨即起身與議員握手，在吳報告時離去，兩人全程零互動。

對此，陳景峻澄清，工作報告原由總經理負責，他作為公司董事長，本來不需要到委員會報告，不過上會期有到場，這次想說禮貌性也要向議員致意一下，由於之後還有工作行程，僅短暫停留就先離席。他強調，一切只是巧合，不要那麼敏感，「我心存善念，與人為善啦！」

針對兩人全程零互動，陳景峻說，他根本沒發現吳音寧坐在他後方，兩人關係沒什麼好尷尬，他只希望吳把事情做好，面對議員質疑沒有專業，要趕快利用時間學習，不要因個人影響公司運作。至於兩人平時有無交集？他語帶保留說，平常都「各忙各的」，若有特別重要的事，「北農主秘和經理」會向他報告。

(中國時報)