過一天算一天　彰縣2工廠掙扎

2018年05月02日 04:10 中國時報 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

全國國土計畫公告實施，彰化縣版本亦須在2020年公布施行，內政部長葉俊榮在說明記者會再次點名彰化縣違規工廠，牽動工廠業者敏感神經，雖然第二波拆除名單遲未公布；但彰化縣內首波8家名單已被拆剩2家，仍在做最後的掙扎。

全台農地違章工廠首波17家拆除名單中，彰化縣8家分別是鹿港5家、線西2家、秀水1家，縣府依行動方案執行拆除，已有6家拆除完畢，位在鹿港1家已完工營運中業者，以行政訴訟積極抵抗；另一家位在線西的業者，施工中的工廠已全面停工，並簽具切結書，將自行拆除。

彰化縣農耕面積約占6萬多公頃，全台排名第6，其中，花卉產值與種植面積居全台之冠；彰化縣的橡膠業、製造業與水五金產業，更是全台排名第1，600多家的水五金工廠，每年創造產值逾500億元，彰化同時是農業大縣和工業大縣，追求農、工兩者和諧共生共存，是縣府努力追求的大原則。

建設處長劉玉平強調，在台灣經濟起飛時期，農地工廠迅速林立成為趨勢，如今去留問題不僅僅攸關工廠員工上千家庭生計，多數未登記工廠，已與農村經濟發展緊緊綁在一起，在農村專職務農人口嚴重老化的同時，形成特殊「兼業農」現象，小型地方工廠扮演農村經濟的關鍵角色，站在地方政府立場，會積極向中央爭取修法放寬法令限制。

有工廠業者指出，很多農地工廠早已蓋好蓋滿，在傳產製造業漸趨「微利」的現在，實在無力負擔動輒數千萬的回饋金，現有工廠也無法局部拆除、退縮改建隔離綠帶，尤其是首當其衝的電鍍業與排放汙染廢水的工廠，在無力負擔專區內高額地價與租金的前提下，只能過一天算一天。

(中國時報)