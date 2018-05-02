過一天算一天　彰縣2工廠掙扎

友善列印
中國時報
／彰化報導

全國國土計畫公告實施，彰化縣版本亦須在2020年公布施行，內政部長葉俊榮在說明記者會再次點名彰化縣違規工廠，牽動工廠業者敏感神經，雖然第二波拆除名單遲未公布；但彰化縣內首波8家名單已被拆剩2家，仍在做最後的掙扎。

全台農地違章工廠首波17家拆除名單中，彰化縣8家分別是鹿港5家、線西2家、秀水1家，縣府依行動方案執行拆除，已有6家拆除完畢，位在鹿港1家已完工營運中業者，以行政訴訟積極抵抗；另一家位在線西的業者，施工中的工廠已全面停工，並簽具切結書，將自行拆除。

彰化縣農耕面積約占6萬多公頃，全台排名第6，其中，花卉產值與種植面積居全台之冠；彰化縣的橡膠業、製造業與水五金產業，更是全台排名第1，600多家的水五金工廠，每年創造產值逾500億元，彰化同時是農業大縣和工業大縣，追求農、工兩者和諧共生共存，是縣府努力追求的大原則。

建設處長劉玉平強調，在台灣經濟起飛時期，農地工廠迅速林立成為趨勢，如今去留問題不僅僅攸關工廠員工上千家庭生計，多數未登記工廠，已與農村經濟發展緊緊綁在一起，在農村專職務農人口嚴重老化的同時，形成特殊「兼業農」現象，小型地方工廠扮演農村經濟的關鍵角色，站在地方政府立場，會積極向中央爭取修法放寬法令限制。

有工廠業者指出，很多農地工廠早已蓋好蓋滿，在傳產製造業漸趨「微利」的現在，實在無力負擔動輒數千萬的回饋金，現有工廠也無法局部拆除、退縮改建隔離綠帶，尤其是首當其衝的電鍍業與排放汙染廢水的工廠，在無力負擔專區內高額地價與租金的前提下，只能過一天算一天。

(中國時報)

吳音寧議會報告 陳景峻快閃 北農中秋節休市 擬改2天

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。