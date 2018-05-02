北農中秋節休市 擬改2天

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中國時報
／台北報導

北農於農曆年節期間連續休市，20天內休11天，造成菜價崩盤，後續更引爆農委會、北市府互槓、部分董事揚言撤換總經理吳音寧等風波，由於即將到來的中秋節，已排定連休3天，相關單位嚴陣以待；台北市場處表示，9日將召各單位開會協商，傾向只休2天，降低對菜價衝擊。

北農年初時連續休市被外界認為是造成菜價崩跌主因，中秋節又碰上3天連假，業者擔憂節日蔬果需求量大，若又遇到颱風影響蔬果收成、民眾預期心理等因素，恐會再度衝擊菜市，民眾可能也面臨中秋節無肉可烤的窘境。

市場處主秘王夢龍表示，農委會來函建議，批發市場除農曆春節外，不宜連休3日，但由於休市日期都事先排定，今年中秋尚有3天連假，且有些單位仍期盼放假，目前正盡力協商中。

王夢龍指出，9日上午將邀請蔬菜、青果、承銷商協會、及新北市府、農委會等單位代表開會，協調將已定案的休3天改為休2天，另外也將一併討論明年3大節日休市事宜。

王夢龍表示，已事先徵詢相關單位意見，若屆時維持中秋節連續休市，將提前1個月聯絡產地，調查作物栽種情形並協調供需。若遇颱風期間，在海上警報發布前就會聯絡產地盡速供貨。

北農主秘路全利則表示，協商會議由台北市場處召開，目前尚未接通知，待收到詳細內容，北農會提前召開內部討論，目前也認為以避免連休3天為宜。吳音寧手機則轉為語音信箱。

(中國時報)

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