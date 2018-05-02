水五金用地解套 推田園生產聚落

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中國時報
／彰化報導

除了配合中央行動方案拆除農地上新增違規工廠，彰化縣為推動田園生產聚落專區，今年也正式啟動新訂都市計畫，將包含水五金專區等758公頃土地全納入，目前專區內已有欣大園藝噴水工具公司，在輔導下完成合法化，成為全台第一家從特定農業區調整為一般農業區，並變更為合法丁種建築用地的農地工廠。

彰化縣總計約6500家未登記工廠，其中鹿港頂番婆特定農業區用地中就有300多家；自2011年推動臨時登記至今，僅1550家完成登記，達成率僅占2成，卻已是全台成效前兩名；多數業者擔心登記後納管恐面臨裁罰、追繳補稅等風險，始終觀望。

彰化縣建設處長劉玉平強調，不論對縣府或業者，納管絕對優於未納管，只有完整了解、掌握業者製程，才能正確評估其汙染程度與風險管理；配合全縣國土計畫規畫時程處理，將低汙染的工廠輔導合法，並將如電鍍業等重金屬高汙染的工廠集中在專區內管理。

根據經濟部〈工廠管理輔導法〉，未登記工廠最晚須在2020年6月2日前完成登記合法，但僅限於2008年3月14日前已在生產營運中的業者才有資格，在那之後至前年520之間的新增工廠又該如何處理？存在灰色模糊地帶，也讓許多業者無所適從，加上專區土地價格早已飛漲，多數小工廠根本無力轉型、遷移。

劉玉平說，目前規畫中的聚落專區尚有二林精密園區30公頃，打鐵厝產業園區、彰化交流道特定區等；低汙染性農地工廠除須改善生產製程、隔離綠帶，並須配合土地回饋、繳納回饋金等，有條件放寬、開放業者自行整合後提出申請地目變更。

(中國時報)

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