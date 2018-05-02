私幼補助 家長憂肥了業者

2018年05月02日 04:10 中國時報 陳燕珩 、 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

北市擬給3、4歲幼童每學期1萬3660元私幼補助，預定108學年度上路，不過市議員高嘉瑜接獲家長陳情，指不少私幼已醞釀調漲學費，擔心補助看得到吃不到，最後全補到業者身上，她要求教育局提出凍漲機制，避免肥了業者，瘦了家長的荷包。

北市議員促提凍漲機制

北市府市政會議1日通過「台北市幼兒就讀幼兒園補助辦法」修正案，針對4歲童就讀私幼補助，由每學期2543元大幅提升到1萬3660元。教育局表示，今年採追加預算方式，將再編1.32億元擴大補助3歲私幼學童，若議會同意，預計北市將有1萬4070名4歲童、1萬1370名3歲童受惠。

不過近期不少家長跟高嘉瑜投訴，私幼加碼補助還沒上路，已有多家幼兒園擬調漲費用，光是內湖就有4家，且有些項目是新生適用，舊生則延用原本收費項目，有幼兒園每月學費擬從3萬調整到3萬3000元，是一筆不小的負擔，她擔心，補助還沒進入口袋，家長就要先掏錢。

高嘉瑜調閱私幼申請調漲學費紀錄發現，2015年共有16家申請調漲，有14家通過，漲幅約20％；2016年25家申請有11家通過，漲幅13％；去年一口氣有77家申請調漲，儘管最後僅6家通過，已可看出業者蠢蠢欲動，今年只有7家申請，但民眾投訴擬漲價的幼兒園卻不在名單內，恐怕防不勝防，她要求教局提出凍漲機制，防止補助補到業者身上。

教局指會精算 超收退費

教育局副局長洪哲義強調，私立幼兒園每年調漲學費、雜費及代辦費等，必須報教育局審議，委員會有消保官、會計師以及業者代表等，會檢視調整內容、財務報表，精算漲價的合理性，像去年同意率只有6％，家長可以放心。

教育局學前教育科長吳文誌補充，局內每年平均查核240家幼兒園，若超收費用會要求退費，過去曾查到2、3家案例。他強調，補助上路後，家長可提出申請，45天內審完，將補助費用撥到幼兒園戶頭，再撥到家長戶頭。

(中國時報)