免費營養午餐 苗栗無力負擔

苗栗縣議會1日上午開議，先由縣長徐耀昌進行施政報告指出，縣府團隊積極開源節流，財政困境暫趨平穩。（李佳玲攝）

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中國時報
李佳玲／苗栗報導

苗栗縣議會定期大會1日開議，恢復營養午餐與大埔張藥房爭議再上檯面。縣長徐耀昌強調，此刻若恢復免費營養午餐，恐會重蹈2年前發不出薪水及無法支付廠商款項的覆轍。而喧騰許久的大埔案確定原地重建，有議員要求徐耀昌向受害者道歉，徐則認為依法有據，不要在不幸事件傷口上撒鹽。

恐重蹈發不出薪水覆轍

苗栗縣議會第18屆第7次定期會1日開議，縣長徐耀昌施政報告指出，縣府積極開源節流，2016年已減少積欠款達26億元，目前財政困窘暫趨平穩，但面對有意參選縣長的無黨籍現任頭份市長徐定禎，日前提出恢復免費營養午餐政見，徐耀昌表示，若貿然恢復免費營養午餐，恐會「發不出薪水」，為不重蹈覆轍，持續穩健財政才是重點。

任內不再有大埔案發生

然而喧騰多時的苗栗大埔張藥房確定原地重建，縣議員陳光軒在定期會中，要求徐耀昌實現3年前曾在議會的承諾，以苗栗縣長身分代表縣府道歉，實現公平正義，並保證不會有下一個大埔事件。

徐耀昌以「依法有據」為由婉拒，他表示，張藥房確定原地重建，讓事件低調圓滿落幕，事過境遷之餘，是非自有公斷，不幸事件不需在傷口上撒鹽，但他也承諾任內不再有大埔事件發生。

縣議員鄭秋風、黃聲全也陸續發言，直指法治國家政策反覆，讓人無所適從，不贊成大埔張藥房原地重建，不僅阻礙地方發展，也會衍生交通安全問題。議員禹耀東則以苗栗縣生命線協會理事長身分，要求各界放下一切，放過自殺已遂者家屬，不要再為了個人或政治利益提起大埔事件。

(中國時報)

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